Microsoft zet Flow om in RPA-tool Power Automate

Microsoft heeft besloten stappen te gaan zetten binnen robotic process automation (RPA). Daartoe voorziet het Microsoft Flow van een nieuwe naam en nieuwe functies die binnen het RPA-segment passen.

Flow moet voortaan door het leven gaan als Power Automate, meldt MSDynamicWorlds. Met de naamswijziging maakt Microsoft zijn eerste stappen binnen het RPA-segment duidelijk.

RPA is een technologie waarbij zogeheten software-robots herhalende taken detecteren en suggesties geven om ze te automatiseren. Op die manier moeten werknemers meer tijd krijgen voor andere werkzaamheden.

Flow is een oplossing van Microsoft die al gemaakt was voor automatisering. Met Flow kunnen gebruikers workflows aanmaken die gebaseerd zijn op bepaalde events. Zo is er een ‘flow’ aan te maken waarmee een bericht geplaatst wordt in Slack als er iets fout gaat bij een test in Visual Studio.

Van Flow naar RPA

Dat platform wordt nu dus omgezet in een RPA-oplossing met de naam Power Automate. Power Automate moet een “verenigd automatiseringsplatform” bieden, dat een brug kan slaan tussen “API-gebaseerde automatisering en UI-gebaseerde automatisering”, legt corporate vice president van onder meer het Power Platform James Philips uit.

Om dat mogelijk te maken, krijgt Power Automate onder meer een functie genaamd UI flows. Deze functie geeft tools waarmee gebruikers handmatige processen kunnen opnemen door te wijzen en te klikken. Ook kunnen die processen opnieuw afgespeeld worden na het opnemen.

UI flows wordt in eerste instantie alleen als publieke preview beschikbaar, waar gebruikers zich voor aan kunnen melden. Wanneer de functie algemeen beschikbaar wordt, is nog onduidelijk.

API-gebaseerde automatisering

Power Automate krijgt verder ondersteuning voor API-gebaseerde automatisering. Ook worden er vooraf gebouwde integraties aangeboden, wat nu ook al het geval is in Flow. In totaal zijn er 275 integraties beschikbaar.

Power Automate moet uiteindelijk met name ingezet worden bij bedrijven die zowel legacy als moderne systemen en papier-gebaseerde processen gebruikt worden.

Aan de hand van optical character recognition en andere AI is het bijvoorbeeld mogelijk om de afhankelijkheid van papieren formulieren te verminderen. UI flows kunnen bovendien het invoeren van data in verouderde systemen automatiseren.