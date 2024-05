Microsoft komt met nieuwe AI-toepassingen voor zijn procesautomatiseringsplatform Power Automate, onderdeel van het Power Platform. Dit is met name nuttig voor het laagdrempelig automatiseren van steeds terugkerende of ‘vervelende’ taken. Deze aankondiging deed het bedrijf tijdens de Build 2024 conferentie in Seattle.

Een voorbeeld van hoe gebruikers op deze wijze eenvoudig een automatisering kunnen maken, is door een screen capture gemaakt met Power Automate Desktop te combineren met gesproken tekst die is opgenomen met de AI Recorder. Deze combinatie geeft letterlijk tekst en uitleg aan de AI over hoe zo’n automatisering eruit moet zien. Het is dus eigenlijk alsof je een dergelijk proces aan een menselijke collega uitlegt.

Bij gebruik van de AI Recorder is het niet eens altijd meer nodig om de handeling vooraf zelf te doen en op te nemen, je kunt het ook gewoon beschrijven. Volgens Microsoft zijn automatiseringen die met de nieuwe AI-functionaliteiten zijn gemaakt, dermate robuust, dat ze ook nog werken als er kleine wijzigingen plaatsvinden aan de gebruikersinterface.

Instructies in gewone mensentaal

Een andere nieuw aangekondigde feature van Power Automate is AI Flows, dat nu al beschikbaar is als onderdeel van een early access-programma. Daarmee kunnen gebruikers op eenzelfde natuurlijke wijze aangeven naar wat voor soort workflow ze op zoek zijn: via een geschreven instructie in gewone mensentaal opgesteld, aangevuld met documenten of specifieke parameters.

Op basis van die input genereert de AI de flow. Ook hier geeft het bedrijf voorbeelden van Als voorbeeld van een concrete toepassing noemt Microsoft het checken of een geboekte zakenreis aan vooraf gestelde voorwaarden voldoet, of controleren of de annulering van een boeking voldoet aan de servicevoorwaarden.

De berekeningen die nodig zijn voor het maken van deze procesautomatiseringen, worden momenteel nog volledig in de cloud gedaan. Sangya Singh, VP van het Power Platform, meldt dat haar team momenteel ook onderzoekt of onderdelen van het gebruikte AI-model lokaal kunnen gaan draaien, meldt Techcrunch.

Terugkerende taken automatiseren

Power Automate is een cloudservice van Microsoft waarmee gebruikers geautomatiseerde workflows kunnen maken tussen veelgebrukte apps en diensten om bestanden te synchroniseren, meldingen te krijgen, gegevens te verzamelen en nog veel meer.

Het maakt deel uit van het Microsoft Power Platform, een low-code/no-code-omgeving dat onder andere ook Power BI (business analytics), Power Apps (app developement) en Power Virtual Agents (chatbots maken) omvat. Met Power Automate kunnen gebruikers steeds terugkerende taken automatiseren en integreren in verschillende systemen en applicaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om goedkeuringsprocessen, datasyncronisatie, e-mailautomatiseringen en zelfs social media-monitoring.

