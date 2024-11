Microsoft verhoogt voor het eerst in tien jaar licentiekosten Power BI

Gebruikers van Microsofts business intelligence-tool Power BI krijgen voor het eerst in tien jaar te maken met hogere licentiekosten. Vanaf 1 april 2025 gaan de licentiekosten voor de Power BI Pro- en Premium Per User (PPU)-licenties omhoog.

De kosten voor een Power BI-licentie gaat naar 14 dollar per gebruiker per maand. De Power BI PPU-versie gaat vanaf dat moment naar 24 dollar per gebruiker per maand. De kosten in andere valuta worden hetzelfde, geeft Microsoft verder aan.

Betreft nieuwe gebruikers en verlengers

De nieuwe licentiekosten gaan gelden voor alle nieuwe gebruikers van de BI-software vanaf april volgend jaar. Ook bestaande klanten die hun abonnement moeten vernieuwen, gaan vanaf dat moment de nieuwe licentieprijzen betalen. Tot dat moment, dat afhankelijk van hun contract ook later dan april 2025 kan liggen, blijven zij gewoon de huidige licentiekosten betalen.

Gebruikers van Power BI die de tool via een jaarlijks Microsoft 365 E5- of Microsoft O365-abonnement afnemen, krijgen geen prijsverhoging voor hun licenties.

Prijsverhoging ‘gerechtvaardigd’

De techgigant geeft voor de prijsverhoging van beide Power BI-versies geen specifieke reden. Volgens Microsoft-experts kan de techgigant gewoon zijn licentieprijzen omhoog gooien omdat de BI-tool sinds de eerste release van de Pro-versie in 2015 heeft aangetoond een belangrijke en nuttige tool te zijn en daardoor waarde te bieden.

Op dit moment gebruiken meer dan 350.000 bedrijven en 6,5 miljoen ontwikkelaars de BI-tool.

