Amazon AI genereert afbeelding van kleding aan hand van zoekopdracht

Het gebruik van GANs, een AI-model waarin twee onderdelen elkaar versterken om een beter origineel te creëren, is door Amazon naar een hoger niveau getild voor gebruik in de e-commerce. De zogenaamde ReStGAN zou kopers van producten beter kunnen bijstaan in het helpen vinden.

De AI genereert middels een zoekopdracht een plaatje van het product waar naar wordt gezocht, waarna de klant door extra zoektermen toe te voegen een beter beeld geeft van waar naar wordt gezocht. Het voorbeeld dat Amazon geeft is de zoekterm ‘zwarte broek voor vrouwen’. Door vervolgens termen als ‘klein’ toe te voegen, wordt de afbeelding aangepast om ook die criteria mee te nemen.

Amazon legde het systeem naast andere soortgelijke tekst-naar-beeld-systemen en meent met een aanzienlijk beter eindresultaat te komen: voornamelijk het toepassen van kleuren verliep volgens Amazon soepeler met de ReStGAN.

Het tweedelige element van het model vormt de basis van de verbeterde resultaten. Middels een GAN wordt er eerst een standaardmodel gemaakt aan de hand van de zoekterm in een lage resolutie. Vervolgens wordt dat model naar een hogere resolutie met betere kleuren getild door een andere GAN. Om het proces soepeler te laten verlopen, is het systeem afgebakend per onderdeel: broeken, jeans en shorts.