Twitter onder zware druk om te presteren

Twitter heeft recent twee activistische aandeelhouders erbij gekregen en dat heeft de druk op het bestuur van het sociale netwerk fors opgeschroefd. De CEO en medeoprichter, Jack Dorsey, staat al met één been buiten.

Elliott Management Corporation heeft sinds begin deze maand 4 procent van Twitter in handen en heeft de druk flink opgeschroefd. De prestaties van Twitter zijn volgens de aandeelhouder onder de maat. Het bedrijf vaart een verkeerde koers en er moeten zaken worden veranderd. Om te beginnen zou Jack Dorsey moeten opstappen, dat was eis nummer één.

Jack Dorsey, mede-oprichter van Twitter en CEO, is uiteraard niet blij me de bemoeienis van Elliott Management. Hij wist vervolgens Silver Lake te overtuigen om 1 miljard dollar te investeren in Twitter en een deal te sluiten met Elliott Management. De investering van 1 miljard dollar plus nog eens twee miljard aan contanten die in het bedrijf zitten, worden gebruikt om eigen aandelen op te kopen. Dit moet ervoor zorgen dat de aandelenkoers weer omhoog gaat.

Het is een oplossing voor Dorsey om voorlopig aan te blijven als CEO. Het is echter ook een tijdelijke oplossing, want het gaat de afgelopen jaren niet heel goed met Twitter. De verwachting is dat Dorsey dit jaar alsnog het veld moet ruimen.

Zowel Elliott Management als Silver Lake hebben nu een zetel in het bestuur gekregen van Twitter en kunnen dus druk uitoefenen op het bedrijf. Een van de eerste zaken die ze gedaan hebben is een prestatieprogramma opgetuigd voor Dorsey om het bedrijf in de goede richting te krijgen. Kort samengevat komt het erop neer dat als de resultaten van Twitter niet snel verbeteren, Dorsey alsnog zijn spullen kan pakken. Elliott Management wil een groei zien van 20 procent over een heel jaar in gebruikers waaraan geld verdiend kan worden. In 2019 haalde Twitter voor het eerst sinds jaren weer de 20 procent groei, maar dat lijkt dit jaar vrijwel onmogelijk te worden.

Financiële keuzes

Als we kijken naar de financiële situatie, dan heeft Dorsey mogelijk geen slim besluit genomen. Hij heeft besloten om niet langer politieke advertenties toe staan op het social media platform. Een besluit waardoor Twitter veel omzet misloopt, want dit jaar vinden er presidentsverkiezingen plaats in de Verenigde Staten. Dat budget gaat nu in zijn geheel naar Facebook en Google.

Veel bedrijven hebben daarnaast hun marketingactiviteiten voor dit jaar teruggeschroefd vanwege het coronavirus. Veel productie vindt plaats in China en doordat het land stevig is getroffen, is de productie in veel gevallen stil komen te liggen. Bedrijven moeten wat zuiniger zijn met de voorraden die ze hebben. Ook grote sportevenementen zijn al geannuleerd of staan onder grote druk om aanpassingen te doen. Normaliter zorgen grote sportevenementen voor een toename aan Twitter-gebruikers en advertentie-inkomsten. Hierdoor komt de groei van 20 procent al direct in gevaar.

Twitter heeft de kans gehad om echt heel groot te worden, maar heeft zich nooit zo kunnen doorontwikkelen als Facebook of Instagram. Dat er nu aandeelhouders instappen die wel potentie zien, maar een wisseling van management en strategie willen mag eigenlijk geen verrassing zijn.