Twitter is bezig met een nieuwe feature voor geverifieerde bedrijven op het sociale netwerk. Organisaties die kiezen voor een betaald abonnement worden daarmee geverifieerde bedrijven en kunnen in de nabije toekomst ook hun vacature plaatsen op Twitter. Die zullen dan extra worden gepromoot op het sociale netwerk.

Twitter heeft de nieuwe feature voor vacatures nog niet officieel aangekondigd, maar er zijn al wel screenshots opgedoken. Volgens Nima Owji kunnen organisaties straks een XML feed importeren op Twitter waarin hun actuele vacatures staan. Daarvan kunnen vijf vacatures als featured worden getoond op het Twitter-profiel, voor de overige vacatures moet men doorklikken.

Abonnementen interessanter maken

Sinds Twitter is overgenomen door Elon Musk zit het sociale netwerk in een soort constante transitie. Waar het voorheen erg afhankelijk was van adverteerders probeert Musk het sociale netwerk nu anders vorm te geven, waarbij advertenties nog wel een rol spelen, maar abonnementen ook gaan zorgen voor de nodige inkomsten. Veel adverteerders zijn sinds de komst van Musk afgehaakt, omdat hij veel trial en error toepast in zijn bedrijfsvoering. Hij probeert veel features of beperkingen uit, om ze soms later terug te draaien.

Inmiddels zijn er abonnementen voor gebruikers, organisaties, maar ook voor het gebruik van de Twitter API. Ontwikkelaars kunnen vandaag de dag geen informatie meer van Twitter halen zonder hiervoor een betaald abonnement te hebben.

Op dit moment leveren alle abonnementen nog niet genoeg op om Twitter ook rendabel te maken en het verlies aan advertentie-inkomsten op te vangen. Door de abonnementen interessanter te maken wil Twitter meer gebruikers en organisaties verleiden tot het afsluiten van een abonnement. Het aanbieden van vacatureplaatsingen is zo’n feature. Verwacht wordt dat Twitter steeds meer features gaat toevoegen aan zijn abonnementen. Uiteindelijk wil Musk van Twitter een allesomvattend platform maken.

Een abonnement voor gebruikers begint bij 8 dollar of 9 euro per maand, bedrijven betalen minimaal 1000 euro per maand.

