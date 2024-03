Oud-leidinggevenden van het voormalige Twitter hebben Elon Musk en het huidige X voor de rechter gesleept. Ze claimen recht te hebben op 128 miljoen dollar (118 miljoen euro) onbetaalde ontslagvergoeding.

De rechtszaak van de oud-leidinggevenden van Twitter is een nasleep van de chaotische overname van -toen nog- Twitter in 2022, schrijft onder meer The Wall Street Journal. Na de overname volgde een naamsverandering van Twitter naar ‘X’ en zette Elon Musk de leidinggevenden direct op straat.

Degenen die de aanklacht indienen, zijn de voormalige Chief Executive Parag Agrawal, CFO Ned Segal, hoofd Juridische Zaken Vijaya Gadde en General Counsel Sean Edgett.

Aanklacht

In de aanklacht bij de rechtbank in Californië stellen de indieners dat Elon Musk door het achterhouden van 128 miljoen euro aan ontslagvergoedingen zijn gram wil halen vanwege het moeilijke overnameproces in 2022.

Ze stellen dat Musk onder de voorgenomen overname ter waarde van 44 miljard dollar probeerde uit te komen. De betreffende leidinggevenden hebben hem echter moeten dwingen de deal alsnog door te zetten, onder meer door te dreigen met rechtszaken.

Wraak van Elon Musk

Als wraak zou Elon Musk de oud-leidinggevenden van Twitter zonder reden hebben ontslagen, zodat hij geen ontslagpremies hoefde te betalen. In latere gesprekken, onder andere met biograaf Walter Isaacson, zou Musk hebben opgeschept dat hij hiermee 200 miljoen dollar heeft bespaard.

Het is overigens niet de eerste keer dat oud-werknemers van Twitter hun ontslag aanvechten bij de rechter. Al vlak na de overname in november 2022 sleepten oud-medewerkers de exentrieke miljardair Musk voor de rechter vanwege een massaontslag van 3.700 werknemers. Deze zouden niet de vereiste 60 dagen ontslagwaarschuwing hebben gekregen.

Elon Musk en X hebben niet gereageerd op de aanklacht van de oud-leidinggevenden van Twitter.

Lees ook: Elon Musk ontslaat Twitter CEO en CFO na overname van 44 miljard euro