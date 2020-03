Israël wil corona-uitbraken kunnen voorspellen met AI

Wetenschappers van het Weizmann instituut proberen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) te voorspellen hoe het coronavirus zich verspreidt onder de bevolking. Door AI te laten voorspellen waar mogelijk een nieuwe brandhaard van het virus aan het ontstaan is, hopen de wetenschappers dat de verspreiding in een gebied snel kan worden ingedamd.

De wetenschappers lieten duizenden burgers in het land een vragenlijst invullen over hun gezondheid. Om een goede dataset te krijgen namen de wetenschappers een enquête af onder 60.000 Israëli’s. Deze data werd vervolgens door de AI vergeleken met de locaties van bekende besmettingen. Op deze manier kon de AI leren om op basis van symptomen te voorspellen waar een nieuwe uitbraak van het virus plaatsvindt.

Het is de bedoeling dat de voorspellingen door de kunstmatige intelligentie helpen bij het bestrijden van het virus. De wetenschappers benadrukken dat de voorspellingen slechts ter ondersteuning zijn in de strijd tegen het virus. Het belangrijkste is dat er veel wordt getest. Volgens de Israëlische minister van volksgezondheid, Ya’acov Litzman, gaat Israël de komende weken elke dag 3000 tests uitvoeren. De minister hoopt dit volgende week op te schalen naar 5000 tests per dag.

In Israël zijn volgens de laatste cijfers meer dan 1200 mensen besmet met het coronavirus. 24 van deze mensen zijn in kritieke toestand.