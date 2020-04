Huawei maakt MindSpore AI-framework open source

Huawei heeft zijn MindSpore AI-framework open source gemaakt. Met een groot aantal voordelen die onder andere ‘Ai-algoritmes as-a-code’ kunnen opleveren, gaat de Chinese techgigant de concurrentie aan met de bekende AI-frameworks van Google en Facebook.

In een verklaring stelt de Chinese techgigant dat zijn MindSpore AI-framework geschikt is voor het ontwikkelen van AI-applicaties. Het AI-framework – mede ontwikkeld met universiteiten in Beijing en het Verenigd Koninkrijk en met een Turkse startup – kan eenvoudig worden uitgerold in diverse omgevingen, zoals op devices, binnen (multi)cloud– en edge-omgevingen.

Eigenschappen

Belangrijke eigenschappen van het framework zijn onder meer dat het tot 20 procent minder code gebruikt dan concurrerende AI-frameworks voor verschillende processen. Denk hierbij onder meer aan neural language processsing (NLP).

MindSpore ondersteunt ook het gelijktijdig trainen op hardware, om op trainingstijd te besparen. Ook zou dit ‘dynamic debugging’ mogelijk maken. Hierdoor kunnen ontwikkelaars eenvoudiger bugs in hun applicaties isoleren.

Verder heeft het AI-framework van de Chinese techgigant als voordeel dat het niet zelf data verwerkt, maar juist de ‘gradient’- en modelinformatie die al is verwerkt opneemt. Hiermee wordt de integriteit van gevoelige data zeker gesteld, aldus Huawei.

Volgens de Chinese techgigant past MindSpore zich native aan alle scenario’s. Dit vindt plaats door het implementeren van ‘AI-algoritmes-as-a-code’ via on-demand collaboration. Hierdoor kunnen weer eenvoudiger AI-modellen worden uitgerold. Bovendien helpt deze aanpak voor een betere samenwerking met de Huawei AI Ascend processors. Deze hardware van de techgigant kunnen de runtime efficiency en de rekenkrachtprestaties flink verbeteren.

Hard- en software

Het AI-framework draait op verschillende soorten hardware, waaronder processors, grafische kaarten en speciale neural processing chipsets. Denk voor deze laatste chipsets onder meer aan de Ascend-toepassingen van Huawei.

Voor code ondersteunt MindSpore nu nog alleen Python 3.7+. Wel heeft de Chinese techgigant plannen om ook ondersteuning voor C++, Julia en Rust in de nabije toekomst te introduceren. Het framework draait het meest effectief op Linux-platforms als EulerOS en Ubuntu. Huawei MindSpore is nu beschikbaar via GitHub en Gitee.

Overige AI-modules

Naast Mindspore is ook de module MindInsight open source gemaakt. Deze module helpt ontwikkelaars met meer debugging- en tuning-mogelijkheden. Dit gebeurt door visualisaties te maken van het AI-trainingsproces.

Visualisaties worden onder meer gegeven van model parameterinformatie als trainingsdata en accuratesse, de meetgegevens van de voortgang van de trainingen en rekengrafieken. Een tweede module, MindArmour, helpt de beveiliging van de te ontwikkelen modellen te verbeteren.

Concurrentie met Amerikaanse AI-frameworks

Met het open source maken van zijn AI-framework lijkt Huawei bewust de concurrentie aan te gaan met gelijke open source frameworks van techgiganten Google, TensorFlow, en Facebook, PyTorch, uit de Verenigde Staten.

Volgens experts komt dit onder meer doordat de Chinese techgigant nu afgesloten is van Google’s open source mobiele OS Android. Daarom zou Huawei meer willen inzetten op AI en daar een belangrijke open source-positie willen verwerven.