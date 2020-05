Bedrijven zetten AI in om mondkapjes te herkennen

Bedrijven in de Verenigde Staten rusten hun camerasystemen uit met kunstmatige intelligentie (AI), om te herkennen of mensen zich aan de maatregelen rond het coronavirus houden. Denk hierbij aan het dragen van mondkapjes of het voldoen aan social distancing-regels.

Dit meldt Reuters op basis van gesprekken met bedrijven. Volgens de bedrijven is het noodzakelijk om dit soort systemen te implementeren, omdat het anders lastig wordt om open te blijven. Met de technologieën zou het mogelijk zijn om automatisch een signaal af te geven als mensen geen anderhalve meter afstand houden in bijvoorbeeld een winkel of magazijn. Ook kan gecontroleerd worden of mensen een mondkapje dragen.

De bedrijven die dit soort systemen leveren beweren dat hun systemen op dit gebied in meer dan 80 procent van de gevallen accuraat zijn. Voor afnemers van dit soort systemen is het interessant om dit werk met AI te doen, omdat het anders veel extra personeel kost om dit te controleren.

Op dit soort camerasystemen is ook veel kritiek. Zo kan de AI op basis van camerabeelden geen onderscheid maken tussen familieleden en vreemden die dichtbij elkaar komen. Daarnaast zorgt het versneld ontwikkelen en implementeren van dit soort systemen mogelijk voor extra problemen, omdat er geen ruimte is om goed te testen.