Mozilla lanceert Firefox 76 met verbeterde wachtwoordmanager

Webbrowser Firefox krijgt met het uitrollen van versie 76 een verbeterde wachtwoordmanager mee van Mozilla, net als updates gericht op Zoom.

Vanwege het massale thuiswerken gedurende de coronacrisis, legde Mozilla de focus van Firefox 76 voornamelijk op het verbeteren van de beveiliging en privacy van gebruikers. Naar eigen zeggen wil Mozilla zich houden aan het strakke updateschema voor 2020, terwijl concurrerende browser al lieten weten bepaalde nieuwe versies te schrappen of uit te stellen. Google vertraagde bijvoorbeeld het uitrollen van Chrome 81, zal versie 82 overslaan en komt enkele weken later dan gepland met versie 83.

Firefox krijgt vooralsnog wel de eerder beloofde verbeteringen, waarbij de beveiliging van gebruikers aanzienlijk moet worden verbeterd middels een nieuwe wachtwoordmanager. Lockwise vervangt Lockbox, waarbij ook de inhoud van de dienst wordt veranderd. Lockwise zou in staat zijn sterkere wachtwoorden te genereren voor verschillende websites en deze intern opslaan. Mocht er gebruik worden gemaakt van een gedeelde computer, dan is het niet zo dat iedereen direct bij alle opgeslagen wachtwoorden kan. Net als bij Google Chrome kunnen wachtwoorden pas worden ingezien als de gebruikers het wachtwoord van hun gekoppelde account invoeren.

Zoom

Met Firefox 76 komt ook de ondersteuning voor Audio Worklets, waardoor onder andere de audio processing van virtual reality en gaming via de browser verbeterd moet worden. Met de ondersteuning komt ook de mogelijkheid om direct in Zoom-gesprekken te stappen zonder dat de client van Zoom daar zelf voor nodig is.

Browsers van gebruikers van Firefox zouden automatisch moeten worden geüpdatet naar de nieuwste versie.