IBM zet meer in op Watson AI-technologie

IBM heeft tijdens zijn -nu virtuele- jaarlijkse Think Digital-evenement een aantal nieuwe oplossingen gelanceerd die voorborduren op zijn Watson AI-technologie. De oplossingen moeten de diverse werkzaamheden in datacenters verbeteren.

Big Blue ziet zijn Watson AI-technologie nog steeds als één van de pijlers, naast cloud en quantum computing, waarmee het bedrijven wil helpen hun IT te ontzorgen. Daarom investeert de techgigant naar eigen zeggen nog steeds veel in het ontwikkelen van AI-technologie en aanverwante oplossingen en toepassingen.

IT-infrastructuur verbeteren

Concreet lanceert IBM nu binnen zijn Watson AI-portfolio met IBM Watson AIOps een dienst die beheerders moet helpen IT-infrastructuren te automatiseren. Dit om deze infrastructuren beter bestendig te maken tegen mogelijke onderbrekingen en om kosten te besparen. De oplossing gebruikt machine learning om afwijkingen in een IT-infrastructuur realtime te ontdekken, te diagnosticeren en op te lossen.

De oplossing kijkt naar alle log data van de IT-systemen en voegt de verzamelde informatie toe aan een semantische laag. Binnen deze laag draaien AI- en ML-modellen om te voorspellen waar er problemen zullen ontstaan en om deze, wanneer zij zich voordoen, op te lossen. Als userinterface wordt Slack gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om zich zowel met de diverse IT-systemen te verbinden, als direct collega’s op de hoogte te stellen dat problemen voortijdig zijn opgelost.

Basis is Red Hat OpenShift

IBM Watson AIOps is gebouwd op basis van de laatste release van het Red Hat OpenShift container-orkestratieplatform. Hierdoor kan IBM Watson AIOps in zowel hybrid cloud- als on-premise-omgevingen draaien. Daarnaast werkt de nu uitgebrachte oplossing met IT-monitorings tools als Mattermost en ServiceNow.

Overige Watson-diensten

Een andere dienst die op basis van Watson AI-technologie is gelanceerd, is de IBM Edge Application Manager. Dit is een beheertool voor automatisering die AI, analytics en IoT-workloads in realtime over meerdere locaties kan uitrollen en beheren. Dit gaat, aldus Big Blue, tot 10.000 edge nodes per beheerder. De dienst richt zich vooral op edge-locaties in plaats van datacenters en stelt klanten in staat ook daar de diverse mogelijkheden van de cloud te gebruiken.

Ook laat IBM weten dat zijn, naar aanleiding van de huidige coronacrisis, gelanceerde Watson Assistant for Citizens veel gebruik kent. De gratis dienst helpt callcenters om grote aantallen vragen over COVID-19 makkelijker en sneller te verwerken. Inmiddels wordt deze dienst in 26 landen door zowel commerciële als overheidspartijen gebruikt.