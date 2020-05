LinkedIn laat bedrijven met Virtual Events livestreamen

Het nieuwe Virtual Events combineert LinkedIn Live met LinkedIn Events om bedrijven te helpen hun merk uit te bouwen door het uitzenden van livestreams.

Gebruikers van Virtual Events kunnen met LinkedIn Live een evenement livestreamen naar hun LinkedIn-paginavolgers of naar de deelnemers van een evenement. Ze kunnen gebruikmaken van externe streamtools, waaronder Restream, Wirecast, Streamyard en Socialive. Volgens LinkedIn zullen er meer streaming applicaties worden toegevoegd. Virtual Events-gebruikers kunnen hun evenement ook delen met hun paginavolgers of uitnodigingen sturen naar connecties. Zodra een virtueel evenement voorbij is, wordt de inhoud opgeslagen op een nieuw Video-tabblad op LinkedIn-pages.

Ondertussen geeft LinkedIn zijn klanten ook een nieuwe manier om aankondigingen toe te voegen aan hun LinkedIn-pagina’s. Bedrijven kunnen announcement banners gebruiken om volgers op de hoogte te houden van nieuws zoals nieuwe aanwinsten. Ook voegt LinkedIn een nieuwe Polls-functie toe en nonprofit- en schoolpagina’s krijgen toegang tot een nieuwe “Volunteer” call to action functie.

Het nieuwe normaal

Bedrijven zijn nu in deze roerige tijden continu bezig met de vraag: ‘hoe moet het nu verder?’ Deze bedrijven moeten er voor zorgen dat werknemers zo productief mogelijk kunnen zijn terwijl ze thuis werken. Maar ook moeten zij klanten aangepaste diensten kunnen leveren.

“We begrijpen dat een van de grootste aanpassingen die je hebt moeten maken de manier is waarop je je professionele gemeenschap samenbrengt”, schreef Ajay Datta van LinkedIn in een blogbericht. De nieuwste functies voor LinkedIn Pages zijn “ontworpen om je te helpen verbinding te maken met je community door middel van virtuele evenementen en het delen van belangrijke updates. Allemaal gratis”.

Tip: Ontdek hoe jouw bedrijf kan anticiperen op het nieuwe normaal