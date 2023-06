LinkedIn is van plan een product te ontwikkelen voor het aanbieden van advertenties op streamingdiensten.

Penry Price, Vice President of Marketing Solutions bij LinkedIn, toonde zich enthousiast over de potentiële impact van in-stream videoadvertenties. Hij benadrukte hun vermogen om de manier waarop merken contact maken met hun publiek te veranderen.

De introductie van deze nieuwe manier van adverteren komt overeen met de indrukwekkende omzet van LinkedIn over 12 maanden. Deze overschreed 14 miljard dollar, wat een jaar-op-jaar stijging van 8 procent betekende in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2023.

Generatieve AI

De inkomsten van LinkedIn komen grotendeels uit advertentieverkoop en abonnementen gericht op recruiters, werkzoekenden en verkoopprofessionals. Dit alles vormt een solide basis voor het financiële succes.

Op een ander vlak besprak Head of Data and AI Ya Xu de innovatieve Generative AI Playground van het bedrijf met VentureBeat. Deze interne sandbox voor ontwikkelaars stelt ingenieurs in staat om in de rijke data van LinkedIn te duiken met behulp van geavanceerde generatieve AI-modellen van bekende bronnen zoals OpenAI.

Streven naar uitmuntendheid

Ya Xu benadrukte de toewijding van het ingenieursteam aan een op onderzoek gebaseerde filosofie, waarbij het begrijpen van bestaande problemen prioriteit krijgt voordat er een volwassen eindproduct wordt gemaakt. Door generatieve AI technologie in handen te geven van ingenieurs en product managers die interesse tonen, wil LinkedIn een diepgaand begrip van de uitdagingen cultiveren.

Deze aanpak zorgt ervoor dat ze potentiële valkuilen proactief kunnen aanpakken. Daarnaast kunnen ze optimale oplossingen leveren wanneer ze producten ontwikkelen met behulp van deze modellen.

“We hebben een uitgebreid begrip nodig van de problemen waar we mee te maken hebben,” legt Ya Xu uit, “zodat wanneer we het product met deze modellen bouwen, we preventief eventuele problemen kunnen beperken.”

Tip: LinkedIn schrapt 716 banen en stopt met app voor China