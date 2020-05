Ontdek hoe jouw bedrijf kan anticiperen op het nieuwe normaal

De anderhalvemetersamenleving zorgt ervoor dat we in een rap tempo moeten schakelen naar het ‘nieuwe normaal’. Daar hebben we de afgelopen twee maanden al kennis mee mogen maken, maar de komende periode wordt er steeds meer versoepeld en zal de nieuwe realiteit zich steeds verder vormgeven. Het is belangrijk om goed om te gaan met deze veranderingen en jouw bedrijf klaar te maken voor de toekomst. De komende virtuele serie Leading Through Change op 12 mei en 14 mei zal ingaan op het aanpassen aan de realiteit, waarbij er ook gekeken wordt naar rol- en branchespecifieke kwesties.

Tijdens Leading Through Change zullen een aantal klanten en experts van Salesforce hun inzichten en ervaringen rond het nieuwe normaal delen. Door dit uit de mond van bedrijven te horen, ontstaan er voorbeelden van hoe de anderhalvemetersamenleving er op de werkvloer in de praktijk eruitziet. Het delen van deze ervaringen leidt er eigenlijk toe dat je van elkaar leert. Tijdens Leading Thorugh Change komen er ongetwijfeld wat ideeën voorbij waar je zelf nog niet aan gedacht hebt. Om het extra zinvol te maken, is het evenement zo ingericht dat er ingezoomd wordt op de rollen binnen bedrijven en specifieke industrieën.

De eerste dag (12 mei) staat in het teken van rolspecifieke veranderingen. Die dag begint met een discussie tussen mobiliteitsproductaanbieder Bugaboo en Salesforce VP for Strategic Research Peter Coffee, waarin strategieën voor verandermanagement en toekomstvoorbereiding voorbijkomen. Vervolgens kan er deelgenomen worden aan webinars voor specifieke rollen.

Dag twee gaat in op veranderingen voor verschillende industrieën. Op 14 mei wordt de dag geopend door KONE, een bedrijf dat actief is in onder meer de liften- en roltrappenindustrie, en Salesforce VP for Strategic Research Peter Coffee. Tijdens de openingsdiscussie gaan zij in op het in balans brengen van bedrijfscontinuïteit en toekomstbestendigheid. Daarna volgen er vijf branchespecifieke webinars.

Het volledige programma vind je hieronder.

Rolspecifieke webinars op 12 mei

Openingsdiscussie met Bugaboo, fabrikant van mobiliteitsproducten als kinderwagens en bagagesystemen, met verkoop in 50 landen.

Marketing webinar met Hästens, Zweedse fabrikant opgericht in 1852, gespecialiseerd in bedden, beddengoed, kussens.

Verkoop webinar met Karma, Zweedse bekroonde app voor voedselverspilling, over het opbouwen van zakelijke veerkracht als verkooporganisatie.

Service webinar met Alm. Brand, een Deense financiële dienstverlener die actief is in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenverzekeringen en banken.

IT-webinar met MuleSoft-klant Arbetsförmedlingen, Zweedse openbare dienst voor arbeidsvoorziening die werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengt.

Commerce webinar met marlies|dekkers, Nederlands modemerk, dat high-end lingerie verkoopt in 1000 winkels wereldwijd en online.

Industriespecifieke webinars op 14 mei

Openingsdiscussie met KONE, internationaal engineering- en servicebedrijf met 55.000 medewerkers in 60 landen.

Manufacturing webinar met UPM, 1,2 miljard euro Finse fabrikant van labelmateriaal voor branding, promotie en informatieve labels.

Retail webinar met Omoda, innovatieve Nederlandse schoenenretailer die haar klanten naadloze online-offline winkelervaringen biedt.

Financial Services webinar met Arbejdernes Landsbank, een Deense bank die keer op keer wordt erkend voor hun uitstekende klantenservice en tevredenheid.

Transport & Logistics webinar met Maersk, ’s werelds toonaangevend logistiekbedrijf voor containers gevestigd in Denemarken.

Consumer Goods webinar met FrieslandCampina, 11 miljard euro Nederlandse zuivelcoöperatie dat wereldwijd actief in meer dan 100 landen.

