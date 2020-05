Frankrijk wil techreuzen hoe dan ook belasten

Frankrijk zal dit jaar grote digitale ondernemingen belasten. Dit ongeacht eventuele progressie rond een internationaal akkoord over de heffing, stelt de Franse minister van Financiën.

Bijna 140 landen van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OESO) onderhandelen over een grote herziening van de belastingregels om beter rekening te houden met de opkomst van grote technologische bedrijven zoals Amazon, Facebook, Apple en Google. Deze bedrijven boeken vaak winst in landen met lage belastingen.

“Een digitale belasting is nog nooit zo legitiem en noodzakelijk geweest”, vertelt minister van Financiën Bruno Le Maire in gesprek met journalisten. “In ieder geval zal Frankrijk een belasting op digitale techbedrijven in 2020 toepassen, in een internationale vorm als er een overeenkomst is of in een nationale vorm als er geen overeenkomst is”.

De Franse overheid had in januari aangeboden om de digitale belasting op de inkomsten van techbedrijven in Frankrijk op te schorten tot het einde van het jaar, terwijl er over een internationale overeenkomst werd onderhandeld. Door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus richt het ministerie van Financiën zich nu echter op het redden van de economie, waardoor de deadline voor het einde van het jaar in gevaar kan komen.

De nationale belasting van Frankrijk is een bron van onenigheid geweest met de Amerikaanse overheid, dat van mening is dat deze ten onrechte gericht is op Amerikaanse techbedrijven.

Europa dringt al lang aan op digitale belasting

Europa heeft er al langer op aangedrongen om grote technische bedrijven die zaken doen via het internet, belasting te laten betalen waar ze hun diensten verkopen, in plaats van in belastingparadijzen. Europese politici willen dat een bedrijf als Google, met een jaarlijkse wereldwijde omzet van meer dan 160 miljard dollar, meer belasting betaalt in de Europese landen waar het geld verdient en bij voorkeur tegen een uniform tarief.

Gefrustreerd door het gebrek aan wereldwijde vooruitgang vanwege het verzet van de Verenigde Staten, waar de techgiganten gevestigd zijn, hebben sommige landen zoals Frankrijk vorig jaar hun eigen digitale belasting ingevoerd. Italië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben ook al een eigen digitale belasting ingevoerd of zijn van plan dat te doen.

Coronacrisis

Het onderwerp is door de coronavirus alleen maar urgenter geworden. De techgiganten die Europa wil belasten, verdienen steeds meer door de aanhoudende pandemie nu werknemers gedwongen zijn om thuis te werken. Maar Europese overheden hebben juist nu die potentiële inkomsten hard nodig om de economie weer op gang te krijgen.