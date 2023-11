Google heeft Search Generative Experience (SGE) verder uitgebreid. Na lanceringen in de VS, India en Japan volgt er een uitrol in 120 andere landen, van Mexico en Brazilië tot Zuid-Korea en Indonesië. Daarnaast ondersteunt de AI-zoekfunctie voortaan ook Spaans, Portugees, Koreaans en Indonesisch. Echter lijkt regelgeving wederom roet in het eten te gooien van een gelijktijdige Europese introductie.

Het is inmiddels een bekend fenomeen: een techreus introduceert een nieuw AI-aangedreven product en houdt deze (tijdelijk) buiten de grenzen van de Europese Unie. Zo was de generatieve chatbot Google Bard in juli pas maanden later binnen Europa beschikbaar dan elders. De boosdoener (vanuit het perspectief van Big Tech althans): EU-wetgeving omtrent lokale dataverwerking van gebruikers. Ook in Europese landen buiten de EU, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, blijft SGE echter nog onbeschikbaar.

Hema Budaraju (Senior Director, Product Management, Search bij Google) stelt dat de feedback tot nu toe erg positief is geweest uit de VS, India en Japan. Wel laat ze weten dat er voortaan meer links beschikbaar zijn ter bronvermelding. Daarnaast presenteert Google een aantal andere nieuwe features die aan AI-search zijn toegevoegd. Zo is het nu eenvoudiger om vervolgvragen te stellen nadat SGE met een antwoord is gekomen.

Bron: Google

Experimenteel

Overigens is SGE nog altijd een Search Labs-‘experiment’, zoals ook chatbot Bard wordt gekarakteriseerd. Dit laboratorium omvat niet alleen zoekfunctionaliteit, want ook Google Translate bevat inmiddels AI-aangedreven mogelijkheden. Voortaan kan SGE extra context leveren bij vertalingen, zoals bij woorden met een dubbele betekenis. Het voorbeeld dat Google aanhaalt is het Engelse “tie”, dat zowel “stropdas” als “gelijkspel” kan betekenen.

