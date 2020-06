Google Maps krijgt nieuwe COVID-19 features

Google introduceert een reeks nieuwe COVID-19 gerelateerde features in zijn Maps navigatieapp. Met de update krijgen reizigers beter inzicht in hoe het virus hun reis mogelijk zou kunnen beïnvloeden en waar ze rekening mee moeten houden. Denk hierbij aan informatie over reisbeperkingen, COVID-19 checkpoints en hoe druk het op een bepaalde plek is.

Zo gaat Google Maps notificaties geven met betrekking tot het openbaar vervoer. Reizigers krijgen hiermee relevante informatie over de geldende regelgeving en hoe dit trein- en busverkeer beïnvloedt. In Nederland is het op het moment bijvoorbeeld verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. De notificaties worden op het moment uitgerold naar Argentinië, Australië, België, Brazilië, Columbia, Frankrijk, India, Mexico, Nederland, Spanje, Thailand, Engeland en de Verenigde Staten. Binnenkort zouden ook andere landen aan de lijst toegevoegd worden.

Restricties onderweg

Daarnaast wordt door de app ook vermeld of een bepaald reistraject COVID-19 controleposten of andere restricties bevat, zoals een grensovergang. Deze feature wordt eerst gelanceerd in Canada, Mexio en de Verenigde Staten. Of de feature ook in andere landen beschikbaar wordt is nog onbekend.

Daarnaast krijgen gebruikers ook notificaties bij het plannen van een bezoek naar een medische faciliteit of COVID-19 testcentrum. Deze informatie is gebaseerd op data van de centra zelf en gezaghebbende instanties. Zo weten reizigers bijvoorbeeld van tevoren of het maken van een afspraak verplicht is. Deze notificaties worden uitgerold in Indonesië, Israël, de Filipijnen, Zuid-Korea en Amerika. Google geeft aan samen te werken met verschillende instanties om de feature ook in andere gebieden beschikbaar te stellen.

Drukte in treinen en op stations

Vorig jaar introduceerde Google een feature om te achterhalen hoe druk het op een bepaalde plek of in een bepaalde trein is. Deze feature werkt met data van Maps-gebruikers en wordt nu uitgebreid om het makkelijker te maken relevante informatie door te geven. Gebruikers kunnen met de update algemene informatie bekijken over de drukte op bijvoorbeeld een bepaald treinstation. Ook kan real-time informatie worden opgevraagd.

Afgezien van de COVID-19 gerelateerde features, voegt Google ook enkele andere nieuwe mogelijkheden toe aan de app. Zo kunnen reizigers inzicht krijgen in de temperatuur en de beschikbare veiligheidsmaatregelen in het openbaar vervoer. Ook wordt het mogelijk om van tevoren informatie te bekijken met betrekking tot de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.