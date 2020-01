Google zwicht voor kritiek: vernieuwde ‘ad’-plaatsing op de schop

Het vervangen van de duidelijke aanduiding van een Google Search-resultaat als advertentie, naar iets dat meer lijkt op het logo van een website. Google kreeg de nodige kritiek over zich heen nadat het die kleine aanpassing doorvoerde en meent te luisteren. Een alternatieve oplossing wordt bekeken.

Niet langer werden resultaten waarvoor was betaald in Google Search duidelijk gemarkeerd als ‘ad’, maar in plaats daarvan stond de aanduiding (zonder hokje eromheen) voor de URL van de website. In andere resultaten is dat de plek waar het logo van de website wordt weergegeven, waardoor het volgens critici een bewuste poging was om gebruikers voor de gek te houden. Mensen zouden sneller op de geadverteerde (en vaak hoger geplaatst resultaat) site klikken in verhouding met voorheen.

Google laat weten druk bezig te zijn met het testen van alternatieven waar dat niet over gezegd kan worden. In de komende weken zal met meerdere verschillende alternatieven worden geëxperimenteerd om te zien wat beter werkt voor gebruikers én Google.

Interessant is wel dat Google in het statement expliciet praat over de desktop ervaring van Google Search, terwijl ook mobiele gebruikers in de nieuwste versie de minder duidelijke ‘ad’ voorgeschoteld krijgen. De mobiele versie van Google Search ging de desktop variant zelfs voor, aangezien de update voor mobiel al in mei van 2019 werd geïntroduceerd.