‘EU begint rechtszaak tegen Amazon wegens misbruik positie’

De Europese Unie dient komende week een aanklacht in tegen Amazon, wegens het misbruik maken van de positie als verkoper en platformbeheerder.

Dat stelt de Wall Street Journal op basis van bronnen. De aanklacht zou het resultaat zijn van een intensief onderzoek van bijna twee jaar.

Aan de ene kant biedt Amazon zelf producten aan op het verkoopplatform, tegelijkertijd biedt het ook soortgelijke (of daadwerkelijk dezelfde) producten aan van andere partijen. Doordat het toegang heeft tot data van externe verkopers, zou het die kennis gebruiken om zelf op bepaalde markten in te springen en een betere positie ten opzichte van het origineel kunnen verkrijgen.

De verwachting is dat een dergelijke rechtszaak minstens een jaar zou duren, mede doordat Amazon eerdere soortgelijke aantijgingen ontkende. Dat zou betekenen dat ook deze aanklacht aangevochten zou worden in het Europese gerechtshof en een dergelijke zaak zou rekken. Mocht Amazon dan alsnog schuldig worden bewezen, riskeert het een geldboete die kan oplopen tot 10 procent van de jaarlijkse omzet. Over 2019 zou dat gaan om 28 miljard dollar. Ook kan Amazon worden gedwongen zijn operaties aan te passen om externe partijen een betere kans te geven.

Amazon is niet het enige grote bedrijf dat op de radar van de Europese Commissie is verschenen als het gaat om antitrustwetgeving. Ook Google en Facebook zouden worden onderzocht, in dit geval vanwege de manier waarop informatie van gebruikers wordt gebruikt en verkocht. In de VS lopen soortgelijke onderzoeken tegen de giganten.