LinkedIn voegt functie voor correcte uitspraak naam toe

Gebruikers van LinkedIn kunnen met een clip van maximaal tien seconden hun naam inspreken. Op die manier weten anderen hoe ze de naam uit moeten spreken.

Volgens LinkedIn is de verwachting dat namen bij een ontmoeting goed worden uitgesproken, maar dat kan in sommige gevallen lastig zijn. Als gebruikers vermoeden dat dit het geval kan zijn met hun naam, is het mogelijk om op het profiel een korte soundclip beschikbaar te maken waarin zij hun eigen naam uitspreken. Andere gebruikers op LinkedIn kunnen die clip vervolgens afspelen om er zeker van te zijn dat zij de naam bij een mogelijke afspraak goed uitspreken.

LinkedIn past zich aan aan thuiswerkers

Het toevoegen van de feature zou, gezien het massaal vanuit huis werken door de coronacrisis, een verkeerde uitspraak tijdens een digitaal gesprek moeten voorkomen, maar het is niet de eerste update gericht op het beter kunnen deelnemen op afstand. Begin mei introduceerde LinkedIn al de integratie van Virtual Events, waardoor evenementen direct gelivestreamd konden worden naar LinkedIn-volgers van een pagina.