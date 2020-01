Cisco Webex-update voegt transcriptie-functie toe

Cisco heeft nieuwe AI-features toegevoegd aan zijn Webex Assistant voor Webex Meetings tool. Gebruikers kunnen nu de hulp van de virtuele assistent inroepen om onder andere teksten te vertalen en vergaderingen te transcriberen.

Cisco nam eerder het bedrijf Voicea over, dat gespecialiseerd is in stem gerichte kunstmatige intelligentie. Nu, een aantal maanden na de acquisitie, brengt Cisco de verworven AI capaciteiten naar Webex Assistant for Webex Meetings. Deze stap is onderdeel van een grotere visie om meer kunstmatige intelligentie toe te voegen aan de collaboration-tool van het bedrijf.

Efficiënte AI features

De nieuwe capaciteiten van de assistent zouden onder andere vergaderingen productiever en efficiënter moeten maken. Dankzij de mogelijkheid om vergaderingen automatisch te transcriberen, zou het bijvoorbeeld niet meer nodig zijn om zelf notities te maken. Gebruikers zouden daarnaast Webex ook kunnen gebruiken om bepaalde punten te highlighten en om achteraf de transcripties van een enkele of meerdere vergaderingen te doorzoeken.

Amy Chang, EVP van Cisco Collaboration, geeft in een verklaring aan dat Voicea gebruikers zo’n zes uur per week per gebruikers zouden besparen dankzij de efficiënte tools. Cisco gaat ervan uit dat ook Webex gebruikers dezelfde resultaten kunnen verwachten. De technologie zou fundamenteel veranderen hoe we aan de slag kunnen met gepersonaliseerde ervaringen en zou de manier waarop we werken veranderen.

Verdere ontwikkelingen Webex

Naast de updates voor Webex Meetings, is het bedrijf ook bezig met het toevoegen van nieuwe features voor Webex Assistant for Webex Rooms. Binnenkort zouden gebruikers ook in het Spaans kunnen communiceren met de digitale assistent.

Verder heeft het bedrijf een Voicea integratie aangekondigd met Google Cloud’s Contact Center AI (CCAI) en wordt er binnenkort een Webex Experience Management tool gelanceerd. Deze zou meer inzicht geven klantervaringen.

