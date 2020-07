Drupal brengt grote update uit voor open source CMS-software

Drupal brengt een grote update uit voor de open source CMS-software. Versie 9.0 is de eerste grote update van de software in vijf jaar.

De nieuwe versie bevat een layout-tool waarmee gebruikers zonder technische kennis pagina’s kunnen ontwerpen. Een API-first architectuur gebruikt de JSON: API om decoupled en headless applicaties te bouwen. Drupal introduceert ook een nieuwe mediabibliotheek die het beheer van afbeeldingen, video en andere middelen vereenvoudigt. Bovendien is Drupal 9 ook backwards compatible met de vorige versie van de software.

Versie 9.0

Volgens het bedrijf is het upgraden naar de nieuwe versie eenvoudig zolang je versie 8.0 up-to-date hebt gehouden. Drupal geeft wel aan dat de overgang van versie 7.0 naar versie 9.0 behoorlijk complex kan zijn. Gebruikers moeten deze update beschouwen als een migratie naar een soortgelijk platform.

“Hoewel er onder de motorkap grote verschillen zijn, is de fundamentele benadering van het beheer van gestructureerde data vrij vergelijkbaar. In de loop van de levenscyclus van Drupal 8 is er ook veel werk gestoken in de Migration API’s, dus de upgrade naar Drupal 9 is gemakkelijker dan de upgrade naar 8 een paar jaar geleden.”

Ondersteuning voor eerdere versies van de software, waaronder Drupal 7 en 8, stopt in november van volgend jaar. Daarna kunnen gebruikers die niet over kunnen stappen naar Drupal 9 de ondersteuning verlengen tot 2024 tegen een extra vergoeding.

Marktaandeel

Drupal bestaat al 20 jaar, maar de marktwaarde van het bedrijf is flink gezakt. In juni van dit jaar had Drupal een marktaandeel van 1,6 procent. Drupal blijft echter relevant omdat veel overheidsinstellingen wereldwijd de dienst gebruiken. De Amerikaanse overheid is bijvoorbeeld een klant van het bedrijf.