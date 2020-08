Microsoft wil TikTok overnemen, Trump geeft techbedrijf 45 dagen

Microsoft is van plan om de Amerikaanse tak van TikTok over te nemen, iets wat van president Trump binnen 45 dagen moet gebeuren. Na een gesprek tussen Microsoft-CEO Satya Nadella en de Amerikaanse president heeft Microsoft tot 15 september de tijd gekregen om tot een deal te komen.

De toekomst van TikTok in Amerika is op het moment onzeker. Volgens bronnen van Reuters gaat Donald Trump alleen maar akkoord met een potentiële overname van TikTok als Microsoft een deal kan sluiten binnen 45 dagen. De president beweerde op vrijdag nog dat het social media-platform in Amerika verboden zou worden.

Microsoft kondigde op zondag aan dat het bedrijf de overnamegesprekken met ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, zou doorzetten nadat Microsoft-CEO Satya Nadella met de president gesproken had. De techgigant verwacht deze gesprekken voor 15 september te kunnen afronden.

Het plan is om de Amerikaanse tak van TikTok over te nemen en zodanig afstand te nemen van de originele infrastructuur van ByteDance. Hierdoor blijft alle data van TikTok-gebruikers binnen de Verenigde Staten. Het mogelijke overnamebedrag is nog onbekend, maar de verwachte waarde van TikTok ligt op 50 miljard dollar (42,5 miljard euro). Microsoft heeft waarschijnlijk hulp nodig van andere Amerikaanse investeerders voor de overname van TikTok.

Een overname van de Amerikaanse tak van TikTok is dus nog niet volledig gegarandeerd. Het is dan ook onduidelijk wat er zal gebeuren als TikTok geen Amerikaanse eigenaar krijgt.

Privacy-vraagstukken

TikTok is op het moment razend populair, maar er zijn ook veel twijfels over de manier waarop het bedrijf omgaat met gebruikersgegevens. ByteDance is een Chinees techbedrijf en het bedrijf wordt er van verdacht om persoonlijke gebruikersgegevens door te spelen naar de Chinese overheid. ByteDance heeft dit altijd ontkend.

Uit het privacybeleid van TikTok blijkt dat het social media-platform informatie kan verzamelen die gebruikers invoeren voor het maken van een account, informatie van andere social media die zij gebruiken om een account aan te maken (dus Facebook, Google en Twitter) en informatie over het app-gebruik (bekeken video’s en interacties met andere gebruikers).

Er zijn ook geruchten dat TikTok niets meer is dan spyware vermomd als een social media-platform. Volgens een Duitse databeschermingwebsite installeert TikTok bijvoorbeeld browsertrackers om de internetactiviteiten van zijn gebruikers te volgen. ByteDance beweert hiermee “kwaadaardig browsergedrag” te herkennen en te voorkomen, maar door deze trackers krijgt elke gebruiker een uniek ID waardoor TikTok gericht data kan koppelen aan specifieke profielen.

Onderzoek in Nederland

Niet alleen de Amerikaanse overheid houdt zich bezig met TikTok. De app is al verboden in India, maar ook de Europese toezichthouder is een onderzoek gestart naar de populaire app. De Autoriteit Persoonsgegevens startte in mei een onderzoek naar TikTok. In de Nederlandse wet staat dat bedrijven geen data van kinderen jonger dan zestien mogen bewaren behalve met toestemming van de ouders.