EU-platform laat Europese corona-apps met elkaar praten

SAP en Deutsche Telekom gaan in opdracht van de Europese Commissie (EC) een platform bouwen om afzonderlijke Europese corona-apps met elkaar te laten praten. Ook moeten applicaties door het platform buiten het eigen land werken.

Het platform of gateway die SAP en Deutsche Telekom nu voor de EC gaan ontwikkelen moet ‘roaming’ mogelijk maken voor de diverse afzonderlijke corona-apps die lidstaten nu gebruiken of ontwikkelen. Hierdoor wordt het voor reizigers eenvoudiger om ook over de grens te worden gewaarschuwd voor mogelijk besmettingsgevaar of om pushmeldingen te krijgen in hun eigen nationale applicatie. Uiteindelijk moet de gateway of platform op deze manier veilig reizen en natuurlijk een opleving van het toerisme binnen de 27 lidstaten faciliteren.

Add-on

De roaming-functionaliteit moet een add-on worden voor op Bluetooth gebaseerde tracker-applicaties. Deze werken nu alleen binnen de grenzen van de betreffende lidstaten. SAP en Deutsche Telekom gaan dit nu faciliteren met een gateway of platform, zodat de applicaties binnen de hele Europese Unie interoperabel worden.

Uitdaging

De komst van deze gateway is volgens Reuters al binnen drie tot vier weken mogelijk. Wel hangt dit af van met welke technologie de afzonderlijke apps van de lidstaten zijn gebouwd. Negen lidstaten, Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Letland en Polen, hebben hun apps gebouwd op basis van de gezamenlijke specificaties van Apple en Google.

Andere landen, zoals Nederland, zijn nog bezig met het ontwikkelen van de apps. Ook vormen de apps die in Frankrijk en Hongarije zijn ontwikkeld, die data op centrale servers opslaan, nog een uitdaging om in het framework te voegen.