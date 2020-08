Apple en Google verwijderen Fortnite, maker spant rechtszaak aan

Epic Games sleept Apple en Google voor de rechter na het verwijderen van Fortnite uit hun appstores. De reden hiervoor is dat Epic een nieuwe functie introduceerde om items binnen de app te verkopen waardoor Apple en Google inkomsten mislopen.

Epic Games kondigde het nieuwe betaalsysteem op donderdag aan. Normaliter moeten ontwikkelaars van elke aankoop dertig procent overdragen aan Apple en Google, maar het nieuwe systeem omzeilt deze regel. Gebruikers kunnen kiezen om aankopen te doen via Apple en Google, of met 20 procent korting via Epic Games zelf.

Apple heeft dezelfde dag nog Fortnite uit de App Store verwijderd. Volgens het bedrijf schendt het nieuwe betaalsysteem de regelgeving van Apple. “Epic Games nam de ongelukkige stap om de App Store-richtlijnen te overtreden die voor elke ontwikkelaar geldt en die zijn ontworpen om de winkel veilig te houden voor onze gebruikers”, aldus een woordvoerder van Apple.

De reactie van Google liet niet lang op zich wachten. Het bedrijf laat weten dat elke aankoop in een game via het Google Play-betaalsysteem moet verlopen.

Monopolie

Epic Games diende enkele uren na het verwijderen van Fortnite een rechtszaak in tegen Apple. Epic beweert dat Apple een monopolie heeft met de App Store waardoor eerlijke concurrentie onmogelijk is. Het bedrijf hoopt met de rechtszaak geen compensatie te krijgen, maar eerlijke regels af te dwingen voor alle bedrijven die zaken doen via de App Store. “Epic streeft naar gerechtelijke maatregelen om eerlijke concurrentie mogelijk te maken in deze twee belangrijke markten die een directe invloed hebben op de honderden miljoenen consumenten en tienduizenden, zo niet meer, externe app-ontwikkelaars.”

In de rechtszaak tegen Google werd het bedrijf ook beticht van monopolistische praktijken. Op Android kunnen gebruikers eventueel nog Fortnite installeren met een extern programma, maar Apple-gebruikers hebben die luxe niet. Elke app kan alleen maar uitgebracht worden via de App Store.

Verwacht

Alles wijst erop dat Epic wist wat er zou komen. Het bedrijf diende de rechtszaak in slechts enkele uren nadat Fortnite was verwijderd. De uitgever publiceerde ook een video op YouTube waarin de handelswijze van Apple vergelijkt wordt met het boek 1984 van George Orwell dat gaat over een totalitaire samenleving. De video is daarnaast ook een parodie op een reclame voor de Apple Macintosh die in 1984 uitkwam.

