Gaan Google, Apple en Amazon veranderen na historische hoorzitting?

Amazon-CEO Jeff Bezos, Google-CEO Sundar Pichai, Apple-CEO Tim Cook en Facebook-CEO Mark Zuckerberg hebben zich verdedigd voor een antitrustcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Een historische hoorzitting waar de topmannen lastige vragen beantwoordden over met name misbruik van hun marktpositie en oneerlijke concurrentie. De eerste hoorzitting belooft een voorbode te zijn op verdere onderzoeken en mogelijk zelfs verandering

De vier techgiganten zijn gezamenlijk goed voor een marktwaarde van zo’n 5 biljoen dollar (4,3 biljoen euro) en worden in verschillende landen en rechtszaken beschuldigd van machtsmisbruik. De CEO’s moesten nu echter voor het eerst gezamenlijk getuigenissen afleggen voor een commissie. Een hoorzitting die mogelijk is doordat een speciale commissie ongeveer een jaar informatie verzameld heeft over de praktijken van de techgiganten. Uiteindelijk wil men erachter komen hoe dominant de techgiganten zijn.

David Cicilline, de persoon die onderzoekscommissie leidt, stelt dat de hoorzitting zorgwekkend gedrag van de techgiganten bevestigt. “Deze bedrijven, zoals ze vandaag de dag bestaan, hebben monopolistische kracht. Sommige moeten opengebroken worden, ze moeten allemaal juist gereguleerd en verantwoordelijk gehouden worden”, aldus Cicilline na de eerste hoorzitting.

Wat speelt er precies per bedrijf en hoe reageren de CEO’s?

Amazon

Er is een vermoeden dat webgigant Amazon zijn platform gebruikt om data van externe retailers te verzamelen en met concurrerende producten te komen. De onderzoekscommissie vroeg dan ook of Amazon toegang heeft tot verkoopgegevens van derde partijen, wanneer er zakelijke besluiten genomen worden. “Ik kan die vraag niet met ja of nee beantwoorden. Ik kan je vertellen dat we een policy hebben tegen het gebruik van verkoper-specifieke data om ons bedrijf te helpen, maar ik kan je niet garanderen dat dat beleid nooit is geschonden”, antwoordde Bezos op de vraag van een commissielid.

De onderzoekscommissie haalde vervolgens een gesprek van de commissie met een voormalig Amazon-medewerker aan. Deze ex-werknemer zou gezegd hebben dat er een regel is die niemand handhaaft of controleert. De ex-werknemer stelt dat iedereen toegang heeft tot wat ze maar willen. Bezos reageerde hierop dat er richtlijnen zijn rond data, waar werknemers op getraind worden. Er kleeft een vrijwillig karakter aan deze policy. Amazon verwacht dat werknemers de richtlijn volgen. Als Amazon erachter komt dat iemand de richtlijn overtreedt, dan wordt er actie ondernomen.

Google

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, ligt onder vuur om verschillende redenen. Cicilline beschuldigde het bedrijf van Pichai van diefstal. “Waarom steelt Google content van eerlijke bedrijven”, vroeg Cicilline aan Pichai. Hierbij stelt de commissievoorzitter dat Google reviews van Yelp steelt en er zou gedreigd zijn de recensiewebsite bij bezwaar uit de zoekresultaten te halen. Pichai reageerde door om meer details over de specifieke beschuldigingen te vragen. “We houden onszelf aan de hoogste standaarden”, aldus de Google-topman. In deze specifieke klacht kon hij zich dan ook niet vinden.

Daarnaast wordt Google ervan beschuldigd de privacy van gebruikers te schenden. Dit zou mede komen door een eerdere belofte aan autoriteiten niet na te komen, namelijk het combineren van data van het in 2007 overgenomen DoubleClick met Google-accounts. Met cookiedata van adtechplatform DoubleClick worden bowsegegevens verzameld, welke gecombineerd zouden worden met de identiteitsgegevens waarover Google beschikt. Dit leidt dus tot een zeer compleet beeld van de gebruiker. Volgens de onderzoekscommissie zijn de gegevens in 2016 alsnog samengevoegd, waardoor een belofte niet is nagekomen en de privacy van gebruikers wordt aangetast.

Pichai stelt dat hij op een hoog niveau alle belangrijke besluiten van het bedrijf beoordeelt. Ook wordt aangehaald dat Google veel geeft om de privacy en veiligheid van zijn gebruikers. De onderzoekscommissie vroeg vervolgens of de manier waarop Google omgaat met gebruikers privacy veranderd is doordat het bedrijf een grotere machtpositie kreeg, verwijzend naar het besluit in 2016. Pichai antwoordde: “We maken het gebruikers vandaag de dag erg makkelijk hun gegevens te beheren. We hebben hun instellingen vereenvoudigd, ze kunnen gepersonaliseerde advertenties aan- of uitzetten – we hebben de meeste activiteitstellingen in drie groepen gecombineerd. We herinneren gebruikers eraan om een privacy-check te doen. Een miljard gebruikers hebben dat al gedaan.”

Apple

De onderzoekscommissie richtte zich tijdens de hoorzitting wat betreft Apple met name op diens App Store. Enerzijds wordt het bedrijf beschuldigd van een oneerlijk commissiebeleid rond applicatiepublicatie. Zo zouden soms hoge commissies gevraagd worden, als de applicatie concurreert met een eigen dienst van Apple. CEO Cook is het ‘erg oneens’ met de beschuldigingen. “De concurrentie voor ontwikkelaars – ze kunnen hun apps voor Android of Windows of Xbox of PlayStation schrijven. We hebben hevige concurrentie op ontwikkelaarsvlak en customer-gebied, eigenlijk dusdanig competitief dat ik het als een straatgevecht zou omschrijven”, aldus Cook. Volgens de Apple-CEO betaalt 84 procent van de apps in de App Store zelfs geen commissie, iets wat 16 procent van de applicaties wel doet.

Apple zou vorig jaar tevens een strenger beleid hanteren op applicaties waarmee ouders toezicht houden op hun kinderen, kort nadat de techgigant hier een Screen Time-feature voor introduceerde. Concurrerende apps zouden vervolgens uit de App Store verwijderd zijn of moeite hebben met updates doorvoeren. Volgens Cook was Apple bezorgd over de privacy en veiligheid van kinderen, en was de technologie van de apps problematisch. “De technologie die destijds gebruikt werd heette MDM en had de mogelijkheid om het scherm van kinderen min of meer over te nemen, en een derde partij zou het kunnen zien. We waren dus bezorgd om hun veiligheid”, stelt Cook.

Facebook

Tot slot moest Zuckerberg van Facebook een aantal pittige vragen beantwoorden. Deze vragen zoomden vooral in op de overname van Instagram in 2012 en het kopiëren van apps en features van concurrenten. De onderzoekscommissie kreeg bijvoorbeeld mailwisselingen in handen. In een e-mail van Zuckerberg aan Chief Financial Officer David Ebersman, vlak voor de overname van Instagram, stelt de CEO bijvoorbeeld dat “Instagram ons pijn kan doen”. Eén van de reden om Instagram over te nemen was dan ook “het neutraliseren van een potentiële concurrent”. Ook schreef Zuckerberg een bericht aan COO Sheryl Sandberg, waarin hij spreekt over het “voorkomen dat onze concurrenten voet aan de grond krijgen”. Tijdens de hoorzitting zei Zuckerberg over Instagram dat het destijds een kleine fotodeel-app was in plaats van een social media-fenomeen.

Daarnaast beschikt de onderzoekscommissie over bewijs dat Facebook mogelijk concurrentie kopieert. Daarover zei Zuckerberg letterlijk dat Facebook: “certainly adapted features that others have led in.” Vervolgens vroeg de onderzoekscommissie hoeveel bedrijven Facebook kopieerde, of dat minder dan vijf of 50 is. “Dat weet ik niet”, antwoordde Zuckerberg.

Wanneer komt er verandering?

De voorzitter van de onderzoekscommissie, David Cicilline, heeft inmiddels dus geconcludeerd dat het tijd is voor verandering. Onbekend is nog wel wanneer die verandering plaats gaat vinden, en wat er precies zal veranderen. De onderzoeken zullen immers nog voortduren en er moeten ook politieke besluiten genomen worden in de Verenigde Staten. Daar is het politieke klimaat de komende maanden vooralsnog onduidelijk, aangezien in november de presidentsverkiezingen plaatsvinden. Democraten en republikeinen kijken op hun eigen manier knaar de praktijken van de techgiganten, dus de uiteindelijke verandering kan afhankelijk worden van het aanblijven van Donald Trump of de eventuele nieuwe president Joe Biden.

De gehele hoorzitting is hier terug te bekijken.