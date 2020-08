IBM verdubbelt prestaties van zijn quantum computer

IBM heeft de performance van zijn quantum computers in een jaar tijd verdubbeld. Door de zogeheten quantum volume van zijn 27-qubit Falcon-chip te verdubbelen, moet quantum computing dichterbij komen.

Met quantum volume meten onderzoekers de prestaties van quantum computers. Vorig jaar bereikte Big Blue een quantum volume van 32, toentertijd ook een verdubbeling. Met de eerder dit jaar aangekondigde Falcon-chip bereikt IBM nu een quantum volume van 64, waarmee het bedrijf tot de top behoort. Tot nu toe claimde alleen Honeywell de quantum volume-mijlpaal van 64.

IBM heeft de verbetering gerealiseerd met meerdere optimalisaties. Zo zijn er software-verbeteringen aangebracht aan Qiskit, de compiler voor het draaien van code op de quantum systemen. Daarnaast wordt er een techniek gebruikt voor het reduceren van zogeheten qubit noise, wat normaliter het berekeningsproces vertraagt door dataverlies en fouten.

Toekomst

De verbeteringen zijn nu specifiek gerealiseerd voor één Falcon-chip, maar IBM geeft aan de prestatieverbeteringen ook toe te kunnen passen op zijn andere chips. Daardoor zullen toekomstige processoren mogelijk nog grotere stappen voorwaarts zetten met de optimalisaties. Tegenover CNET stelt IBM dan ook dat er binnenkort een tweede versie van de 53-qubit Quantum Hummingbird onderweg is, die een grote verbetering moet realiseren.

De optimalisaties zijn een stap voorwaarts, al zal het naar verwachting nog wel een tijd duren tot quantum computing op grote schaal ingezet zal worden. Met name op het vlak van qubits dienen er nog stappen gezet te worden. Qubits worden ingezet voor de berekeningen met quantum computers, waarbij een bit de waarde een nul of een één of een nul én een één tegelijkertijd zijn. Onder meer qubit noise moet beter aangepakt worden om van quantum computing een succes te maken, waar IBM vandaag dus wat progressie in boekt.