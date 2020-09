Xanadu presenteert eerste quantum computing cloudplatform ter wereld

Xanadu lanceert het Xanadu Quatum Cloud -platform. Dit is het eerste cloudgebaseerde platform voor photonic quantum computing ter wereld. Klanten kunnen met dit cloudplatform makkelijker quantum computing inzetten voor hun zakelijke activiteiten.

Photonic quantum computing is, volgens de startup voor op photonics gebaseerde quantum computing, zeer geschikt om quantum computing uit de cloud aan te bieden. In tegenstelling tot andere quantum computingtechnologieën die extreem lage temperaturen gebruiken voor het ‘vormen’ van de qubits, werken de processoren van Xanadu op kamertemperatuur. De qubits worden gerealiseerd door ‘squeezed states’. Dit is een speciaal type licht dat in de chip-integrated silicon photonische devices wordt gegenereerd.

Met deze ‘lichttechnologie’ en de processoren op kamertemperatuur is het, volgens Xanadu, makkelijker de processoren met bestaande glasvezelverbindingen en -infrastructuren te integreren. Dit maakt het mogelijk om netwerken van quatum computers te vormen. Dit brengt meer schaalbaarheid en de technologie is, vanwege de fysieke qubits en de flexibiliteit in het ontwerpen van foutcorrectiecodes, ook meer bestand tegen fouten.

Toegang tot qubit-processors

Met de komst van het Xanadu Quantum Cloud-platform wordt, zo stelt Xanadu, nu voor het eerst een op internet gebaseerd alternatief geboden voor de bestaande mainframe-benaderingen voor quantum computing. Concreet biedt het platform toegang tot de Xanadu gate-based photonic quatum processors in 8 en 12 qubit machines. Binnenkort is ook toegang mogelijk tot een 24 qubit-machine. De startup is van plan het aantal beschikbare qubits iedere zes maanden te verdubbelen.

Strawberry Fields en Pennylane

Naast de Xanadu Quatum Cloud kunnen klanten ook nog de al bekende open-source tools van Xanadu Strawberry Fields en PennyLane gebruiken of blijven gebruiken. Strawberry Fields is een cross-platform Python library voor het simuleren en uitvoeren van programma’s op photonic hardware. PennyLane is de software library van Xanadu voor quantum machine learning, quantum computing en quantum scheikunde.

Toepassing en beschikbaarheid

Klanten kunnen de Xanadu Quantum Cloud inzetten voor een aantal verschillende zakelijke toepassingen. Deze zijn bijvoorbeeld grafieken en netwerken, machine learning en op quantum-technologie gebaseerd scheikundig onderzoek. Daarnaast kan de technologie interessant zijn voor sectoren als de financiële dienstverlening, de farmaceutische industrie en chemische bedrijven,

De Xanadu Quantum Cloud wordt al enige tijd door verschillende klanten partners van Xanadu getest in een pre-release. Dit zijn onder mee bekende academische instellingen, andere quantum startups en grote nationale laboratoria. Nu de Xanadu Quantum Cloud dus ook voor bedrijven beschikbaar.