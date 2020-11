De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) is van plan om deze maand Facebook voor het gerecht te slepen. De reden is het antitrustonderzoek dat al enige tijd gaande is. Dit is te lezen in een artikel van Politico.

De handelscommissie wil de zaak graag intern behandelen omdat het dan meer kans zou hebben op de winst. Echter betekent het starten van de antitrust- rechtszaak in november 2020 niet bepaald dat het ook is opgelost in november 2020. Sterker nog, dit is een proces dat waarschijnlijk vele jaren in beslag neemt. Kortom, daarmee gaan hoge kosten gepaard en het zal dus even duren voor het social mediaplatform zijn gedrag hoeft te wijzigen.

Facebook, WhatsApp en Instagram

Reden voor de rechtszaak is dat Facebook oneerlijke concurrentie bedrijft door het aankopen van kleinere social mediabedrijven. Kleiner is relatief: WhatsApp en Instagram zijn voorbeelden van bedrijven die door Facebook zijn gekocht. Niet bepaald de minste bedrijven, maar juist de meest gebruikte social mediaplatformen ter wereld. Die zijn in handen van Facebook en dat maakt sommige partijen onrustig. Facebook heeft hiermee veel macht als het gaat om regels bepalen, maar het heeft dus ook veel data in handen van veel mensen.

Tegelijkertijd is er ook een wisseling van de wacht binnen de Amerikaanse regering. Dat betekent dat FTC-leider Joe Simons, de grote katalysator van de rechtszaak, waarschijnlijk wordt vervangen wanneer de aankomende president Jo Biden eenmaal goed en wel zit. Daarbij komt ook nog het vraagstuk of de Biden-regering überhaupt hetzelfde idee heeft met Facebook. De kans is groot van wel, want Facebook heeft nu eenmaal veel macht, maar of de Biden-regering ook daadwerkelijk hoog gaat inzetten op onderwerpen als antitrust is onzeker. Zeker nu met een wereldwijde pandemie zijn er mogelijk andere zaken die eerst aandacht nodig hebben.

Hoge kosten

Facebook zit in ieder geval niet op de rechtszaak te wachten, zo schrijft SiliconAngle. Het is bang dat Instagram en WhatsApp straks helemaal apart moeten gaan, wat volgens Facebook niet bevorderlijk is voor zowel de consument als de portemonnee. Bovendien zou het de bestaande wetten tegenspreken en is het nagenoeg onmogelijk om de apps volledig uit elkaar te trekken. Moet dat wel, dan moet Facebook hier enorm veel geld aan spenderen en kunnen er beveiligingsrisico’s ontstaan.