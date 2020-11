Apple verlaagt App Store-commissie voor kleine ontwikkelaars

Apple heeft aangekondigd dat het de commissie in de App Store verlaagt voor ontwikkelaars die minder dan een miljoen dollar per jaar verdienen. Bij dergelijke apps gaat de commissie van 30 naar 15 procent.

De aankondiging is onderdeel van het ‘App Store Small Business Program’ van Apple, een programma waar alleen ontwikkelaars aan mee kunnen doen als ze minder dan een miljoen dollar (845.000 euro) per jaar verdienen. Apple claimt dat dit voordelig is voor de overgrote meerderheid van de ontwikkelaars.

Als in de loop van een jaar de inkomsten van een ontwikkelaar toch boven 1 miljoen dollar komen, gaat de commissie voor de rest van het jaar omhoog van 15 naar 30 procent. Als een ontwikkelaar in een jaar minder dan 1 miljoen dollar verdiend heeft, kan hij zich voor het volgende jaar aanmelden voor het programma.

Coalition for App Fairness

De beslissing volgt op een strijd die dit jaar is losgebarsten tussen Apple en meerdere ontwikkelaars die apps op het platform produceren. De zogenaamde Coalition for App Fairness, geleid door Epic Games en onder andere gesteund door Spotify, klaagt dat de 30 procent die Apple vraagt voor apps die in de App Store gepubliceerd worden, oneerlijk is. Aangezien apps voor iPhones en iPads alleen maar via de App Store geïnstalleerd kunnen worden, zou Apple een monopoliepositie hebben, temeer omdat het bedrijf heel strikt alternatieve betaalmethodes in de apps zelf verbiedt.

Symbolisch gebaar

De Coalition for App Fairness reageert negatief op de nieuwe ontwikkelingen. De leden vinden het niet meer dan een symbolisch gebaar, schrijft The Verge. Ze klagen dat apps nog steeds gedwongen worden om het betalingssysteem van Apple te gebruiken en dat de grens van 1 miljoen dollar arbitrair is. Volgens de Coalition zit het probleem niet per se in de commissie zelf, maar in het feit dat er geen enkel alternatief is voor de app store. Ontwikkelaars die een app willen ontwikkelen voor het op-één-na-grootste mobiele platform van de wereld, hebben alle voorwaarden van Apple maar te slikken.

De nieuwe regels met verlaagde commissie zijn vanaf 1 januari 2021 van kracht.

