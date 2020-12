Frankrijk gaat techreuzen alsnog strenger belasten

Het is al enige tijd bekend dat Frankrijk het heeft gemunt op grote, internationale bedrijven die de belasting lijken te ontduiken. Nu lijkt het land meer stappen te gaan ondernemen: techbedrijven moeten digitale belasting gaan betalen.

De Franse overheid heeft communicatie verstuurd naar grote techbedrijven waarin ze wordt opgelegd dat ze digitale belasting moeten betalen en anders niet kunnen ondernemen in dat land. Het komt voort uit iets waarover de Franse Minister van Economische Zaken het niet eens is met de Europese Unie. De EU zou bedrijven niet op de juiste manier belasting laten betalen.

Frankrijk

Bedrijven die een brief hebben ontvangen zijn onder andere Apple, Facebook, Google, Microsoft en Amazon. Het zijn bedrijven die volgens critici handige manieren hebben bedacht om precies van de mazen in de wet gebruik te maken om zo min mogelijk belasting te hoeven afdragen. Hierdoor kunnen de bedrijven in Europa enorm veel omzet genereren binnen verschillende landen, die ze maar hoeven af te dragen in één land. Ierland is een land dat vrij lage belastingen heeft, waardoor onder andere Google hier gevestigd is en belasting afdraagt.

Frankrijk vindt dat maar niets en bestrijdt dit nu. In eerste instantie probeerde het dat voor elkaar te krijgen binnen Europa, maar nu dat is niet is gelukt start het een eigen oplossing. Tenminste: het wil vooral niet wachten. In principe wordt er binnen Europa nog wel gesproken over het ‘belastinggat’, maar het duurt Frankrijk te lang, schrijft Financial Times.

Amazon, Apple en Google

De Franse digitale tax is in ieder geval van toepassing op Amazon, Uber en Apple. die ook daadwerkelijk een marktplaatsfunctie hebben. Het gaat ook op voor adverteerders, waardoor ook Facebook en Google deel uitmaken van de nieuwe regel. Dat is bovendien nog niet alles. De bedrijven moeten wereldwijd meer dan 750 miljoen euro omzet draaien, waarvan tenminste 25 miljoen euro in Frankrijk moet worden verdiend.

Hoewel het een Europese aangelegenheid is, gaat het voornamelijk Amerikaanse bedrijven aan. De Amerikaanse president Trump heeft zich wel eens gebogen over de zaak en sprak zich er niet bepaald positief over uit. Hij dreigt zelfs stappen te ondernemen tegen Frankrijk als het ermee doorgaat.