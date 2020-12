Facebook Workplace is binnenkort niet langer gratis

Facebook wil de Workplace-mogelijkheden binnen zijn sociale medium betaald gaan maken. Het is momenteel nog gratis te gebruiken en daar komt een einde aan. Volgens Facebook komt het door de regelgeving van de EU dat het de prijzen aanpast.

Facebook stelt mensen die nu nog gebruikmaken van de gratis Workplace-opties de keuze: of ze wisselen naar de consumentenvariant (die gratis is) of naar de betaalde versie van Facebook Workplace. Workplace heeft al vijf miljoen betaalde gebruikers, maar hoeveel mensen gratis van de dienst gebruikmaken is onbekend. Het is in de lucht sinds 2016, schrijft ComputerWorld.

Facebook Workplace

Facebook wordt door menig groot bedrijf gebruikt als bijvoorbeeld een soort intranet. Onder andere Telefonica en Nestle gebruiken Facebook Workplace. Zij gebruiken waarschijnlijk niet Workplace Essential, dat vorig jaar werd geïntroduceerd. Hiermee hebben klanten minder functionaliteiten en opslagruimte. Advanced en Enterprise zijn waarschijnlijk beter passend: die bieden Single Sign-On en analytics.

Als je nu gebruikmaakt van Facebook Workplace dan hoef je niet meteen te beslissen. Tot 10 februari is het mogelijk om naar de betaalde variant door te schuiven of anders toch voor de gratis consumentenmogelijkheid te kiezen, die vanzelfsprekend in sommige gevallen iets minder geschikt is voor bedrijven. Hoewel je wel gebruik kunt maken van Facebook Groups, iets dat al 20 miljoen mensen doen voor werk.

Gratis voor non-profits

De enige organisaties die Facebook Workplace gratis kunnen gebruiken, dat zijn non-profits en scholen. Bedrijven die niet teveel kwijt willen zijn en het niet erg vinden om wat gelimiteerd te zijn in de opties, kunnen voor 4 dollar per gebruiker per maand van de Advanced-optie gebruikmaken. Enterprise, waarbij je meer mogelijkheden hebt waaronder Single Sign-On, kost het dubbele.

De reden dat Facebook nu al kiest om Workplace Essential op te heffen, komt door de nieuwe privacyregels van de Europese Unie. “De timing van deze beslissing werd gedeeltelijk beïnvloed door enkele nieuwe privacyregels die van kracht worden in Europa, waardoor sommige van onze berichtfuncties niet beschikbaar zouden zijn in ons gratis gedeelte.”

Facebook zegt dat het dit momentum wil gebruiken om meer mogelijkheden te ontwikkelen voor Facebook Workplace Enterprise, waaronder video’s en welzijn van medewerkers. Uiteindelijk moet het steeds beter worden als platform om op samen te werken, meent Facebook. Het klinkt hierdoor alsof het mogelijk wat weg wil snoepen van Microsoft Teams. Zo ver lijkt het echter nog niet te zijn.