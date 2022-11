De Wall Street Journal meldt dat Meta meer dan twintig medewerkers heeft ontslagen vanwege het aannemen van steekpenningen en het hacken van accounts.

Insiders vertelden tegen de Wall Street Journal dat een deel van de ontslagen werknemers als beveiligingspersoneel op Meta-vestigingen werkte. De werknemers worden beschuldigd van het misbruik van een intern systeem met de naam ‘Oops’.

Oops

Oops, kort voor Online Operations, is een interne klantenservicetool voor ongewone situaties, zoals gevallen waarbij bekende personen of familieleden van medewerkers zijn gehackt of hun inloggegevens hebben verloren.

Werknemers zijn gemachtigd om geblokkeerde of gehackte accounts te herstellen. Het systeem maakt het mogelijk om een nieuw e-mailadres aan een bestaande Instagram- of Facebook-account te koppelen. Meta verklaarde dat werknemers in sommige gevallen duizenden dollars aan steekpenningen accepteerden van hackers die toegang tot gebruikersaccounts vroegen.

Het klantenserviceteam van Meta ontvangt alle inzendingen en prioriteert de verwerking in Oops. Het lijkt erop dat hackers contact met teamleden zochten om geld aan te bieden in ruil voor toegang tot gebruikersaccounts.

“Fraudeurs hebben het altijd gemunt op online platforms”, vertelde een vertegenwoordiger van Meta tegen de Wall Street Journal. “Meta zal passende maatregelen blijven nemen tegen degenen die betrokken zijn bij dit soort regelingen.”

Meta verschuift schuld

Meta legde de verantwoordelijkheid voor de fraude bij werknemers die het systeem gebruikten. De organisatie ging niet in op het feit dat het systeem en beleid een aandeel kunnen hebben in het incident.

De Wall Street Journal suggereert dat Meta het probleem kan oplossen door de klantenservice te verbeteren en gebruikers een juridisch middel te bieden om accounttoegang te herstellen.

