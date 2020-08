Facebook komt met Messenger Rooms-update

Facebook rolt nieuwe features uit om Messenger Rooms gebruiksvriendelijker te maken. Ook krijgt het platform meer opties voor het personaliseren van chats..

Het aanmaken van en toetreden tot een Room moet dankzij de update makkelijker worden. In het Chat-tab van de inbox zien zal bijvoorbeeld te zien zijn voor welke Rooms de gebruiker uitgenodigd is. Het creëren van een Room moet verder versimpelen met standaard voorgestelde of aangepaste activiteiten.

Gebruikers krijgen er nieuwe mogelijkheden voor eigen gemaakte Rooms bij, zoals opties voor het aanpassen en verwijderen. Ook wordt het delen van Rooms versimpeld, door bijvoorbeeld vrienden te herinneren aan een uitnodiging.

Zware concurrentie

De markt voor collaboration is de afgelopen tijd gegroeid door het vele thuiswerken, maar er is ook veel concurrentie. Onder meer Microsoft Teams, Google Meet en Zoom zijn populaire services op dit vlak. Met de scholen die weer van start gaan en waar deels virtueel les wordt gegeven, wordt het interessant om te zien hoe de markt zich verder ontwikkelt.

