‘Google en Facebook werken illegaal samen op advertentiegebied’

Facebook en Google zouden een illegale deal hebben gesloten om hun dominante machtspositie op het gebied van online advertenties te behouden. Dit stellen verschillende Amerikaanse staten in een rechtszaak tegen beide techgiganten.

De strijd van de overheid in de Verenigde Staten tegen Big Tech lijkt de laatste tijd flink te zijn losgebarsten. In een recent aangespannen rechtszaak door de staat Texas en negen andere staten worden Google en Facebook ervan beschuldigd een illegale deal te hebben gesloten, welke de dominante machtspositie van beiden techgiganten op het gebied van online advertenties veilig moet stellen.

In plaats van dat beide techbedrijven hun concurrentie op de online advertentiemarkt nog verder opvoeren, hebben zij in 2018 een deal gesloten. Binnen deze deal krijgen advertentieklanten van Facebook de mogelijkheid om hun advertenties ook door te plaatsen op de websites van de uitgeefpartners van Google. Dus een uitgever die Google-software gebruikt om advertenties te verkopen, kan inkomsten krijgen van klanten die advertenties kopen op Facebook.

Google heeft dergelijke deals ook uitgevoerd met andere advertentiebedrijven om zijn marktaandeel op de online advertentiemarkt te behouden, aldus Reuters.

Beschuldigingen in rechtszaak

Volgens de staat Texas en de andere staten is de deal tussen Google en Facebook illegaal omdat het hierbij, zonder dit publiek te maken, Facebook een voordeel gaf ten opzichte van andere platforms. Facebook beloofde dat het zou afzien van het gebruiken van concurrerende advertentiesoftware die inbrak op het marktaandeel van Google.

In ruil hiervoor kreeg Facebook verschillende voordelen van Google, zoals toegang tot data en het niet hoeven implementeren van bepaalde policies. In dit laatste geval kregen klanten van Facebook onterecht meer advertenties geplaatst dan andere klanten of Google-partners konden doen. Verder zouden beide techgiganten prijsafspraken hebben gemaakt over vaste prijzen voor advertenties.

De beschuldigingen in de rechtszaak richten zich alleen op Google en niet op Facebook. Een woordvoerder van Google ontkent de aantijgingen van de verschillende Amerikaanse staten. Facebook gaf geen reactie, zo geeft Reuters aan.

Ook onderzoek van Amerikaanse justitie

De samenwerking tussen Google en Facebook wordt in deze case ook onderzocht door de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse overheid, in dit geval het Department of Justice, heeft nog geen specifieke beschuldigingen hiervoor naar buiten gebracht.