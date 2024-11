Waakhond Canada wil opsplitsing van Google Ads

Het Canadese mededingingsbureau heeft Google aangeklaagd wegens vermeend concurrentiebeperkend gedrag in de online advertentiemarkt van het land. Het bureau beschuldigt het techbedrijf ervan zijn marktmacht te “behouden en te versterken” door oneerlijke praktijken.

Mededingingsbureau

Google is de grootste speler in Canada’s advertentieruimte. Het bureau heeft een klacht ingediend bij het Competition Tribunal met de eis dat Google stopt met anti-competitieve praktijken, een boete betaalt en twee van zijn advertentietechnologische (ad tech) tools verkoopt.

“Google’s gedrag heeft concurrenten belemmerd om op basis van hun eigen merites te concurreren. Dit is nadelig voor Canadese adverteerders, uitgevers en consumenten. We brengen deze zaak naar het Tribunaal om dit gedrag en de schadelijke effecten ervan in Canada te stoppen”, verklaarde Matthew Boswell, Commissaris van Mededinging.

Geavanceerde platforms

Online advertenties vormen een inkomstenbron voor websites en worden weergegeven via een proces dat gebruikmaakt van geavanceerde platforms, bekend als ad tech tools. Deze tools maken deel uit van een bredere reeks technologieën, de zogenoemde ad tech stack, waarmee advertenties via geautomatiseerde veilingen worden gekocht en verkocht.

Marktdominantie

Volgens het bureau heeft Google zijn marktdominantie versterkt door zijn verschillende ad tech tools op onwettige wijze aan elkaar te koppelen. Bovendien zou Google veilingdynamieken hebben vervalst door zijn eigen tools bevoordeelde toegang tot advertentie-inventaris te geven en soms negatieve marges te accepteren om concurrenten te benadelen. Google zou ook de voorwaarden hebben gedicteerd waaronder klanten advertenties via concurrerende tools konden verkopen.

In een verklaring aan persbureau Reuters noemde Google de klacht ongegrond. Het bedrijf stelde: “De klacht negeert de intense concurrentie waarin adverteerders en uitgevers volop keuze hebben. We kijken ernaar uit om onze zaak in de rechtbank te verdedigen.”

Andere landen

De aanklacht in Canada volgt kort na een vergelijkbaar onderzoek in India naar Google’s beleid voor spelapplicaties. Ook in de Verenigde Staten wordt Google’s advertentiebedrijf onder de loep genomen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie overweegt maatregelen om delen van Google’s activiteiten, zoals het zoekbedrijf, los te koppelen.