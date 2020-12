‘Google checkt publicaties medewerkers strenger op gevoelige inhoud’

Google is in de loop van dit jaar de wetenschappelijke publicaties van zijn medewerkers strenger gaan controleren op de inhoud. Dit bericht persbureau Reuters. Ook moeten medewerkers van de techgigant over onderwerpen als AI een meer positieve toon voeren.

Google is volgens het persbureau bezig om publicaties van medewerkers voor publicatie strenger te controleren op de inhoud en artikelen eventueel bij te sturen. Vooral publicaties over ‘gevoelige’ onderwerpen, zoals gezichtsherkenning, gevoelsanalyse en categorisering op bepaalde kenmerken als ras, geslacht en politieke voorkeur, worden steeds vaker van tevoren ingezien.

Meer controle

De techgigant heeft in een interne memo zijn medewerkers gevraagd bij publicaties over deze onderwerpen eerst contact op te nemen met de juridische, de policy- en de pr-afdeling voordat zij hun artikelen publiceren. De inhoud van deze artikelen wordt vervolgens gescreend op juridische zaken, ethische zaken en regelgeving.

Hiermee wil Google voorkomen dat de artikelen op één of andere manier nadelig kunnen zijn voor het bedrijf. De techgigant screent de artikelen van medewerkers al op eventuele, vanuit handelsoogpunt, niet te publiceren technologische kennis. Verder geeft Reuters aan dat binnen Google-medewerkers ook steeds meer worden verplicht positiever over de inzet van AI te berichten.

Ingrijpen bevestigd

Inmiddels zou al in drie gevallen in de artikelen van medewerkers zijn ingegrepen. Onder meer zou zijn gevraagd om content te verwijderen die verwijst naar Google-producten. Ook zouden artikelen waarin bepaalde fouten van Google-producten worden erkend, een zachtere toon hebben moeten aanslaan. Ook is een artikel dat het gebruik van Google-producten in strijd acht met regelgeving zoals de GDPR ontdaan van alle juridische aanwijzingen hiervoor. Dit artikel is vervolgens gewoon gepubliceerd, zo bericht Reuters.

De nieuwe review-policy van artikelen binnen Google heeft inmiddels al geleid hebben tot klachten van medewerkers over toenemende ‘censuur’. Daarnaast zouden ook de eerste medewerkers die het niet eens zijn met deze strengere controle zijn opgestapt.

Commentaar Google

Google geeft geen commentaar over de beschuldigingen van een soort van censuur. Wel geeft de techgigant op zijn openbare website aan dat zijn wetenschappers ‘substantiële’ vrijheden genieten in hun werkzaamheden en in het publiceren van wetenschappelijke artikelen.