Ondersteuning voor Flash officieel stopgezet

Na meer dan 20 jaar heeft Adobe officieel de stekker uit Adobe Flash getrokken. Daarmee is het doek gevallen voor de software die lang werd gebruikt voor allerlei vormen van geanimeerde content op het internet.

Flash is jarenlang de belangrijkste manier geweest om animaties, video’s en spelletjes te vertonen op webpagina’s. De software werd in de jaren ’90 door FutureWave ontwikkeld om vector-gebaseerde animaties op het internet te gebruiken. FutureWave werd al snel door Macromedia overgenomen.

Breed gebruik

Omdat html en css destijds nog beperkt waren in hun mogelijkheden, won Flash al snel aan populariteit bij webdesigners die meer dan alleen statische informatie op hun webpagina’s willen laten zien.

In 2005 werd Macromedia overgenomen door Adobe en werd Macromedia Flash herdoopt tot Adobe Flash. In de tussentijd genoot Flash ongekende populariteit. Veel websites waren volledig opgebouwd uit Flash-elementen. Wanneer Flash niet geïnstalleerd of ingeschakeld was, kreeg je enkel een lege pagina te zien met een verzoek om Flash te activeren.

Terugval

Toch werd tegen het einde van de jaren ’00 duidelijk dat Flash geen eeuwig leven te wachten stond. HTML kreeg steeds uitgebreidere mogelijkheden om het vertonen interactieve en geanimeerde objecten op zich te nemen. Toen in 2014 HTML5 de standaard werd, was Flash zo goed als overbodig geworden.

Een andere doodsteek voor Flash was de overgang van vaste computers naar mobiele apparaten als tablets en smartphones. In 2007 kondigde Steve Jobs de iPhone aan, de grondlegger van de moderne smartphone. Deze telefoon beschikte over een mobiele versie van de Safari-browser, maar die was niet in staat om Flash weer te geven. Dit dwong veel ontwikkelaars om hun websites aan te passen als ze die bruikbaar wilde maken op iOS-apparaten.

Steve Jobs haalde de vele veiligheidsproblemen in Flash aan als een van de redenen om de plug-in niet te ondersteunen. Veiligheidslekken waren inderdaad een aanhoudend probleem. Om de haverklap werden er nieuwe problemen in Flash gevonden, wat Adobe veel werk opleverde om deze op te lossen.

De combinatie van de vele beveiligingslekken, de opkomst van HTML5 en het afgenomen gebruik van de software waren genoeg redenen voor Adobe om de stekker uit het project te trekken. In 2017 kondigde Adobe samen met Apple, Google, Microsoft, Mozilla en Facebook aan dat Flash uitgefaseerd zou worden.

Vanaf 31 december 2020 heeft Flash officieel een eol-status. De software blijft nog twee weken werken voordat vanaf 12 januari 2021 Flash-inhoud actief geblokkeerd wordt. Gebruikers die nog Flash op hun computer hebben staan, krijgen tot die tijd duidelijke waarschuwingen dat de software binnenkort niet meer werkt.

Archieven

Ondanks dat Flash vrijwel niet meer gebruikt wordt, gaat er een belangrijk stukje van de geschiedenis van het internet verloren als het wordt stopgezet. Vooral in de vroege jaren ’00 was er een grote community die zich bezighield met het ontwikkelen van animaties en games die draaiden op Flash.

Gelukkig zijn er verschillende projecten in het leven geroepen om waar mogelijk deze geschiedenis te bewaren. Zo maakt de Internet Archive gebruik van Flash-emulator Ruffle om gearchiveerde Flash-games en -video’s alsnog te kunnen draaien in browsers. Ook bestaan er verschillende projecten om Flash-werken te converteren naar HTML5.