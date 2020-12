Adobe ondersteunt Flash niet meer na 12 januari

Flash is end of life. De app heeft nog een laatste update gekregen waarin Adobe met klem aanraadt om de app te verwijderen. Het wordt namelijk na 12 januari 2021 niet langer ondersteund.

De Flash-speler (Flash Player) was al een tijd op zijn retour, maar nu komt er echt een einde aan de ondersteuning. Gebruik je de app daarna nog, dan is dat waarschijnlijk niet veilig. Adobe tegen ZDNet: “In de nieuwste Flash Player-update die gisteren is uitgebracht, hebben we de taal en functionaliteit van onze verwijderingsprompt bijgewerkt. De reden is dat we mensen willen aanmoedigen Flash Player voor het einde van de levensduur te verwijderen. Plus, om gebruikers erop te wijzen dat Adobe vanaf 12 januari 2021 Flash-inhoud blokkeert.”

Adobe Flash

In juni 2020 liet Adobe weten dat het einde in zicht is voor Flash Player. Alle gebruikers van de app krijgen een pop-up om ze op de hoogte te stellen van het nieuws. In eerste instantie wisten we alleen dat het eind 2020 zou ophouden, maar inmiddels is het duidelijk dat die datum iets verder ligt: 12 januari 2021.

Nu je dit weet kun je ervoor kiezen de update van Flash te skippen, maar helaas: dan nog gaat de app half januari offline. De killswitch is al maanden geleden in een andere update toegevoegd aan de app, waardoor je geen keuze hebt. Deze laatste update is er dan ook alleen maar om de tekst aan te passen van de pop-up en zo duidelijk te maken dat het echt stopt.

Naar HTML5

Op zich wordt Flash al veel minder gebruikt. Veel browsers tonen al geen Flash meer en verwijderen de Flash-plugin überhaupt uit hun code. De spelletjes op Facebook Gaming zijn ook van Flash naar HTML5 gegaan. Een proces waar het social medium al jaren mee bezig is. Nog maar 2,3 procent van de websites die vandaag de dag online zijn, maakt gebruik van Flash. In 2011 was dat bijvoorbeeld nog 28,5 procent.