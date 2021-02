Frankrijk wil dat Europa techgiganten meer aanpakt

Frankrijk is een van de meest strenge landen als het gaat om wat grote techbedrijven mogen. Het land vraagt de Europese Unie nu om EU-vertegenwoordigers meer macht en mogelijkheden te geven om het op te nemen tegen grote techbedrijven.

De Franse regering doelt op het aanpassen van de Digital Services Act. Deze wet- en regelgeving is bedoeld om een vuist te maken tegen de grote anti-concurrentie en kartel-achtige situaties tussen techbedrijven. De Digital Services Act bestaat er vooral om consumenten meer veiligheid te bieden. Houden techbedrijven zich niet aan deze regelgeving, dan kunnen ze rekenen op flinke boetes.

Frankrijk versus Facebook

De Financial Times schrijft dat de Franse minister die verantwoordelijk is voor de digitale economie, Cedric O, al flink aan het lobbyen is bij leden van het Europees parlement. Hij ziet graag dat de wet- en regelgeving officieel wordt, zeker omdat Frankrijk straks president is van de Europese Raad. Hij denkt dat dit onderwerp zowel belangrijk is voor economie als democratie.

Frankrijk wil specifiek dat de EU-landen de macht krijgen om techbedrijven te dwingen content te verwijderen. Het gaat dan om content die problematisch ofwel ‘illegaal’ is. Frankrijk zou graag zien dat alle aparte lidstaten hiervoor verantwoordelijk zijn, in plaats van de EU alleen.

EU-lidstaten

Nu werkt dat nog niet zo, zeker niet als de servers van de techbedrijven niet in het land staan van die EU-lidstaat. Dat betekent dat vooral Luxemburg en Ierland nu wel iets kunnen zeggen, want dat is waar Facebook, Google, Apple en Amazon hun servers hebben staan.

De EU ziet het plan van Frankrijk niet direct zitten, omdat het dan juist verdeeldheid zou zaaien in plaats van gemeenschappelijkheid. 27 landen betekent immers 27 meningen. Bovendien zijn de wensen van O vrij verregaand: hij wil niet alleen dat illegale content onder druk wordt verwijderd, maar ook andere content die schade veroorzaakt of verkeerde informatie doorgeeft. O vindt het geen prettig idee dat niets Twitter of Facebook kan stoppen iets te verwijderen wat ze niet bevalt.