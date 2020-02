‘Facebook neemt computer vision-startup Scape Technologies over’

Scape Technologies, een startup gespecialiseerd in computer vision, is naar alle waarschijnlijkheid overgenomen door Facebook. TechCrunch weet te melden dat de top van het bedrijf is vervangen door werknemers van Facebook en het meer dan 75 procent van de aandelen in handen heeft.

De overname zou gepaard zijn gegaan met een afkoopsom van zo’n veertig miljoen dollar (36,7 miljoen euro), waarmee Facebook een belangrijk stukje technologie in handen krijgt als het gaat om augmented reality. De engine die Scape ontwikkelde gaf app developers de mogelijkheid om veel nauwkeurig een locatie te bepalen dan voorheen mogelijk was middels GPS.

Niet alleen voor augmented reality zou een veel nauwkeurigere positiebepaling uitermate handig zijn, ook onderzocht Scape de mogelijkheid om de functie te gebruiken voor logistieke kwesties. Robots uitrusten met camera’s waardoor zij bewust werden van hun omgeving was één van de genoemde opties.

In eerste instantie werkt de verbeterde locatiebepaling alleen in de regio waar Scape Technologies zelf was gelegen, namelijk Londen. Wel had het plannen om, voorafgaand aan de overname door Facebook, de service uit te breiden naar andere regio’s.

Facebook zelf liet weinig los over of er daadwerkelijk sprake was van een overname. In een statement laat het bedrijf weten ‘geregeld kleine ondernemingen over te nemen, maar er nooit wordt gesproken over welke plannen het heeft’.