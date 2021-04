Alkami kondigt beursgang aan, SoftBank investeert in AutoStore

Fintechbedrijf Alkami heeft aangekondigd naar de beurs te willen gaan. Het bedrijf verwacht 150 miljoen dollar (127 miljoen euro) op te halen. Daarnaast heeft SoftBank een aandeel van 40 procent in roboticabedrijf AutoStore gekocht.

Alkami verwacht dat zijn aandelen tussen de 22 en 25 dollar per stuk waard worden, omgerekend zo’n 19 tot 21 euro. In totaal wil het bedrijf daarmee zo’n 150 miljoen dollar ophalen. Daarmee zou de totale waarde van het bedrijf op ruim 2 miljard dollar uitkomen, schrijft Reuters. Dat is zo’n 1,7 miljard euro.

Alkami biedt cloudplatforms waarmee financiële instanties als banken digitale diensten aan hun klanten kunnen aanbieden. Denk hierbij aan tools waarmee gebruikers planningen kunnen maken voor hun persoonlijke financiën. Alkami ziet dat kleine banken meestal niet de middelen hebben om zelf dergelijke functies te bouwen en daarom zich tot externe providers keren en hun diensten afnemen.

Meer dan 160 financiële instituten wereldwijd maken al gebruik van de diensten van Alkami. Volgens SiliconAngle is het bedrijf in de afgelopen twee jaar met gemiddeld meer dan 50 procent per jaar gegroeid. Het bedrijf komt op de Nasdaq-beurs te staan als ALKT.

Miljardeninvestering in AutoStore

Het Japanse Investeringsbedrijf The SoftBank Group heeft ondertussen bekendgemaakt 2,8 miljard dollar te investeren in roboticabedrijf AutoStore System. Met deze grofweg 2,4 miljard euro krijgt het investeringsbedrijf een aandeel van 40 procent in AutoStore in handen.

AutoStore specialiseert zich in het ontwerpen en bouwen van magazijnrobots. Deze robots kunnen bijvoorbeeld bakken met goederen rondbrengen door magazijnen. Ook maakt het bedrijf software om de bewegingen van robots in een magazijn te optimaliseren.

In een persbericht vertelt AutoStore dat het met zijn systemen tot vier keer zoveel voorraad in hetzelfde magazijn kan opslaan of dezelfde hoeveelheid spullen in een kwart van de ruimte kwijt kan. AutoStore claimt inzetbaar te zijn in allerlei verschillende takken, waaronder e-commerce, boodschappen, fabrieken of de gezondheidsindustrie.

Met zijn aandeel van 40 procent krijgt SoftBank een plaats in het bestuur van AutoStore, net als andere grote aandeelhouders Thomas H. Lee Partners en EQT Private Equity.

Tip: Stripe, Airtable, PatSnap en Genesis krijgen miljoeneninvesteringen