Stripe, Airtable, PatSnap en Genesis krijgen miljoeneninvesteringen

Een viertal startups heeft miljoenen opgehaald in recente investeringsrondes. Het gaat om fintechbedrijf Stripe, spreadsheetmaker Airtable, ‘innovation intelligence’-platform PatSnap en lowcode-bedrijf Genesis Global.

Stripe

Stripe heeft in totaal 600 miljoen dollar (ruim 500 miljoen euro) weten te verzamelen. Daarmee is het in 2010 opgerichte bedrijf volgens SiliconAngle inmiddels 95 miljard dollar waard, of een kleine 80 miljard euro. Het bedrijf specialiseert zich in het verwerken van betalingen op websites van zijn klanten en enkele services daaromheen.

Met de Series H-investeringsronde wou het bedrijf geld ophalen om te kunnen investeren in zijn activiteiten in Europa. De investeerders bestaan uit Allianz X, Axa, Baillie Gifford, Fidelty Management & Research, Sequoia Capital en de National Treasury Management Agency van Ierland.

Airtable

Airtable is een bedrijf dat zich specialiseert in cloud-based spreadsheets. Met de software van Airtable kunnen collega’s tegelijk aan dezelfde spreadsheet werken. Bijzonder hierbij is dat de spreadsheets niet allen getallen, tekst en formules kunnen verwerken, maar ook allerlei andere gegevens.

Het in 2012 opgerichte bedrijf heeft tijdens een investeringsronde 270 miljoen dollar (227 miljoen euro) verzameld. Het bedrijf is nu 5,77 miljard dollar (4,85 miljard euro) waard, zo schrijft SiliconAngle. Groonoaks Capital, WndrCo, Caffeinated Capital, CRV en Thrive Capital hebben allemaal bijgedragen.

PatSnap

Patsnap richt zich op data-inzichten op basis van kunstmatige intelligentie. De software van het in 2007 opgerichte PatSnap specialiseert zich zoal in het doorzoeken van patenten om hun productonderzoek te ondersteunen. Ook kan de software door duizenden kennisbanken heen graven voor het valideren van ideeën en het voorspellen van markttrends.

De investeerders SoftBank Group en Tencent Investment leidden de Series E-investeringronde, gevolgd door bestaande investeerders CITIC Industrial Fund, Sequoia China, Shun Wei Capital en Vertex Venture. In totaal heeft PatSnap 300 miljoen dollar (252 miljoen euro) opgehaald, vermeldt SiliconAngle. Dit komt bovenop de ruim 50 miljoen dollar die het bedrijf in eerdere investeringsrondes heeft verzameld.

Genesis Global

Genesis Global Technology bouwt een low-code-applicatieplatform voor financiele markten. Hiermee kunnen klanten van Genesis in een handomdraai nieuwe software voor hun platforms maken. Volgens SiliconAngle hoeft er hierbij minder code geschreven te worden en worden de kosten gedrukt.

De startup uit 2012 heeft tijdens de Series B-investeringsronde 45 miljoen dollar (38 miljoen euro) opgehaald. De investeerders bestaan uit Accel, GV, Salesforce Ventures, Citi, Illuminate Financial en Tribeca Early State Partners. Daarmee zijn de totale investeringen tot een kleine 50 miljoen dollar gestegen.

