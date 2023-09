Het Japanse Softbank nam Arm in 2016 over voor 32 miljard dollar (destijds 28,9 miljard euro). Na het afketsen van een verkoop aan Nvidia kiest het er nu voor om de Britse chipontwerper op de Nasdaq te laten noteren. Nu de beursgang woensdag zal plaatsvinden, lijkt het erop dat ook de bijgestelde verwachtingen van Softbank nog te hoog liggen. Wat is Arm waard?

De architectuur van Arm wordt door nagenoeg alle moderne smartphones gebruikt, van premium-iPhones tot budget-Androids. Helaas voor Softbank en Arm is juist die markt aan het krimpen: consumenten stellen de aankoop van een nieuw toestel steeds vaker uit. Telefoons zijn momenteel lang niet altijd meer merkbaar sneller per generatie, zelfs als de benchmarks grote verbeteringen claimen. Dat raakt de inkomsten van Arm enorm, aangezien het zijn gepatenteerde ontwerpen licenseert aan smartphonefabrikanten. Deze ‘royalties’ zijn al jaren het fundament voor Arms succesvolle verdienmodel.

Tip: ‘Arm-aandeel bij beursgang 47 euro, waardevolste beursdebuut in jaren’

Zwitserland-model

Arm bevindt zich op een unieke positie binnen de tech-industrie. Het wordt meermaals vergeleken met Zwitserland omdat het met nagenoeg elk bedrijf in zee gaat zonder partij te kiezen. Terwijl AMD en Intel elkaar beconcurreren met voornamelijk x86-chips, heeft alleen Arm de patenten in huis voor de eigen architectuur. Zelf maakt het geen processors op schaal, ook al zijn er deals met Intel om daar mogelijk verandering in te brengen. Momenteel is het van oorsprong Britse bedrijf daarom geen bedreiging voor Samsung, Apple en anderen.

Daar leek al in 2020 verandering in te komen. Nvidia klopte aan bij Softbank met een aanbod van 40 miljard dollar. Destijds was Nvidia-CEO Jensen Huang hoopvol over de toekomstige integratie. Het doel: de wereld veroveren met AI. “In de toekomst zullen biljoenen computers die AI draaien een nieuwe internet-of-things creëren die duizenden keren groter is dan het huidige internet-of-people,” beweerde hij. Mededingingsautoriteiten voorkwamen de overname in 2022. Inmiddels heeft Nvidia de AI-hype van dit jaar weten om te zetten tot een gigantische waardestijging, ook zonder Arm als onderdeel van het bedrijf. Wel maakt men in bijvoorbeeld de AI-gerichte GH200 Superchip gebruik van Arm-architectuur, dus een belangrijke factor is het nog steeds.

Grote ambities, moeilijke omstandigheden

Softbank moest begin 2022 dus opeens andere plannen verzinnen met Arm. Het afketsen van de Nvidia-deal leidde tot een forse ontslagronde. Wel heeft de chipontwerper inmiddels meer duidelijkheid gegeven over wat het in de toekomst van plan is. Datacenters en AI worden naast smartphones en andere mobiele apparatuur cruciaal voor de strategie op de langere termijn. Met deze ambities hoopt het investeerders te lokken. In ieder geval kan het rekenen op een berg hoeksteeninvesteerders, oftewel beleggers die bij de beursgang verplicht zijn om een fikse portie van de beschikbare aandelen te kopen. Het betreft onder meer Apple, Alphabet, Nvidia, AMD, Intel en Samsung. Reuters meldt vandaag dat Softbank niet van plan is om meer dan 9,4 procent uit handen te geven. De marktwaarde van Arm zou tijdens de beursgang 54,5 miljard dollar moeten zijn, oftewel 50,8 miljard euro.

Softbank probeerde onlangs de waarde van Arm aan te sturen toen het 25 procent van de aandelen in het chipbedrijf opkocht van het eigen Vision Fund. De verkoopprijs hiervan suggereert dat Arm 64 miljard dollar (59,7 miljard euro) waard zou zijn. Het leek een goed getimed trucje om voor wat extra aantrekkingskracht te zorgen voor Arm-aandelen. Echter stelde Financial Times dat investeerders dit beter konden negeren. Daar wordt geopperd dat de echte waarde van Arm dichter bij 30 miljard dollar (27,9 miljard euro) ligt.

Met andere woorden: Softbank zou weleens teleurgesteld kunnen worden. Het zal bijvoorbeeld moeten meeliften met Nvidia’s verkoopkunsten om sneller volledig te kunnen profiteren van de AI-hype. Zo beweerde de GPU-reus eerder dit jaar dat datacenters op de schop moeten nu generatieve AI op hoge snelheid de industrie lijkt te gaan transformeren. Oftewel: de ambities van Arm zijn alsnog onlosmakelijk verbonden met Nvidia, zelfs nu de overname van de baan is. Ook kunnen de mogelijke AI-ambities van Apple en andere smartphonemakers ervoor zorgen dat Arm in waarde zal stijgen. Immers suggereerde Qualcomm een paar maanden geleden dat meerdere kleine lokale Arm-processoren AI-workloads moeten kunnen draaien. Uiteindelijk zou ook een positieve trend in de smartphonewereld voor verbetering zorgen, AI-aangedreven of niet.

Dit alles is problematischer dan het lijkt: het is toekomstmuziek terwijl Arm deze week de beurs betreedt. Arm maakt op termijn een goede kans om te profiteren van de AI-revolutie, maar in het hier en nu is de IPO-markt niet erg hoopgevend. Rentestijgingen hebben bijgedragen aan de voorzichtigheid van investeerders omtrent o.a. tech-aandelen. De Arm-beursgang heeft te maken met een tumultueuze markt waar geld niet zomaar rolt, ook al zal het bedrijf dit jaar waarschijnlijk de meest waardevolle toevoeging aan de Nasdaq zijn. Ideaal is het niet op de korte termijn, waardoor Softbank de 90,6 procent aan eigen aandelen dus niet al te snel kwijt zal willen.

Lees ook: Toshiba probeert zichzelf van de beurs te halen