Softbank heeft het aandeel in dochtermaatschappij Arm van het eigen start-up-investeringsfonds Vision Fund overgenomen. Deze deal moet de beurswaarde van Arm op de gewenste 64 miljard dollar brengen.

Softbank heeft een deal gesloten om alle Arm-aandelen van zijn investeringsvehikel Vision Fund over te kopen, meldt Reuters. Moederbedrijf Softbank zet deze stap juist op tijd. Naar verwachting zal Arm vandaag officieel bekend maken dat het naar de beurs gaat.

Vision Fund had een aandeel van 25 procent in de chiptechnologie-ontwikkelaar. Dit grote aandeel kreeg het investeringsfonds nadat Softbank Arm privatiseerde in 2016. Vision Fund betaalde hier toen 8 miljard dollar voor.

Gevolgen voor beursgang

De nu uitgevoerde deal gaat mogelijk wel gevolgen hebben voor de beursgang, verwachten experts. Mogelijks gaat Softbank hierdoor minder aandelen van Arm verkopen bij de beursgang. Het wordt geschat dat het moederbedrijf 90 procent van de aandelen in eigen handen houdt.

Vision Fund was van plan alle eigen aandelen te verkopen bij de Arm-beursgang, terwijl Softbank op de langere termijn een investeerder wil blijven.

Daarnaast verwachten experts dat de kapitaalopbrengst die Arm met de beursgang hoopt op te halen lager uitvalt. Eerder werd gehoopt op een bedrag tussen 8 en 10 miljard dollar.

