VS blokkeert handel met Chinese supercomputerfabrikanten

Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken legt zeven Chinese supercomputerfabrikanten sancties op. De fabrikanten komen op de lijst te staan van bedrijven die mogelijk met het Chinese leger te maken hebben.

Volgens het ministerie houden de bedrijven zich bezig met het bouwen van supercomputers die door China’s militaire entiteiten worden gebruikt en ingezet bij destabiliserende militaire moderniseringsinspanningen en programma’s voor massavernietigingswapens, schrijft Reuters.

Supercomputers vitaal voor wapenontwikkeling

In een statement vertelt secretaris Gina Raimondo dat supercomputers vitaal zijn voor de ontwikkeling van vrijwel alle moderne wapens en afweersystemen, zoals kernwapens en hypersonische wapens. De nieuwe regels gaan per direct in, maar zijn niet van toepassing op goederen van Amerikaanse leveranciers die al onderweg zijn.

De bedrijven in kwestie zijn Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, het National Supercomputing Center Jinan, het National Supercomputing Center Shenzhen, het National Supercomputing Center Wuxi en het National Supercomputing Center Zhengzhou.

China neemt maatregelen

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Peking de nodige maatregelen gaat nemen om de rechten en belangen van de bedrijven te beschermen. “Amerikaanse inperking en onderdrukking kunnen de opmars van China’s wetenschappelijke en technologische ontwikkeling niet tegenhouden”, aldus de woordvoerder.

Meerdere grote Chinese bedrijven op zwarte lijst

De strenge houding van de Verenigde Staten tegenover China is begonnen tijdens het presidentschap van Donald Trump. Trump maakte gretig gebruik van de lijst van bedrijven die samenwerken met het Chinese leger. Amerikaanse bedrijven die willen samenwerken met bedrijven op deze lijst, hebben hiervoor eerst een lastig te verkrijgen licentie nodig.

Een van de grootste bedrijven die op de lijst terechtgekomen is, is elektronicagigant Huawei. Dat bedrijf heeft het door de handelsrestricties zeer moeilijk en heeft inmiddels een deel van zijn smartphoneaanbod moeten afsplitsen. Andere Chinese bedrijven op de lijst zijn chipfabrikant SMIC en dronemaker DJI.