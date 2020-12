VS legt Chinese chipfabrikant SMIC extra sancties op

De Verenigde Staten hebben tientallen bedrijven toegevoegd aan de lijst met bedrijven die mogelijk samenwerken met het Chinese leger. Dergelijke bedrijven moeten aan strenge voorwaarden voldoen om met de VS te mogen handelen.

Volgens het het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken zijn de sancties het gevolg van pogingen van Peking om consumententechnologie in te zetten voor militaire doeleinden, schrijft Reuters. Ook zouden er bewijzen zijn dat SMIC zou hebben samengewerkt met Chinese militaire industriële bedrijven. Het ministerie geeft aan niet te willen hebben dat Amerikaanse technologie bijdraagt aan de ontwikkeling van het Chinese leger.

Andere bedrijven op de lijst

Andere bedrijven die de VS aan de lijst heeft toegevoegd zijn dronefabrikant DJI, AGCU Scientech, China National Scientific Instruments and Materials en Kuang-Chi Group. De bedrijven zouden ‘breed misbruik van mensenrechten’ gemaakt hebben.

Wel blaffen, niet bijten

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de sancties veel meer dan symbolisch zijn. Over het algemeen moeten bedrijven die op de lijst belanden onder strenge voorwaarden voldoen om toestemming te krijgen om waren van Amerikaanse leveranciers te krijgen. Bij SMIC wordt dit alleen het geval bij apparatuur die op een procedé van 10nm of kleiner gemaakt is. Het Amerikaanse ministerie van Economische zaken geeft aan dat andere items per stuk worden beoordeeld. Verschillende mensen binnen de Amerikaanse regering twijfelen daarom hardop hoeveel verschil de sancties gaan in de praktijk gaan maken.

Sancties tegen SMIC

De Verenigde Staten werken al langer aan sancties tegen de SMIC. In september kondigde de VS al de eerste exportbeperkingen naar de Chinese chipfabrikant aan. Later begonnen ook geruchten dat SMIC wordt toegevoegd aan de lijst met Chinese bedrijven die worden geassocieerd met het Chinese leger. SMIC maakt onder andere chips voor Qualcomm, Broadcom en Texas Instruments.

De toekomstige Amerikaanse president Joe Biden heeft in een interview bekendgemaakt niet van plan te zijn om na zijn inauguratie meteen de teugels op China te laten vieren.