Huawei verkoopt Honor-tak ‘onder druk van VS’

Huawei heeft besloten om zijn Honor-tak af te stoten. De verkoop is om te voorkomen dat Honor gedwongen ten onder gaat aan het handelsverbod van de VS. De nieuwe eigenaar is Shenzhen Zhixin New Information Technology.

In een persbericht schrijft Huawei dat de consumententak van Huawei de laatste tijd onder enorme druk staat, omdat het voor het bedrijf steeds lastiger wordt om aan de benodigde onderdelen te komen. Met de verkoop van de Honor-tak hoopt Huawei dat de leveranciers en verkopers van Honor ‘deze moeilijke tijd’ overleven.

Zodra de verkoop is afgerond, heeft Huawei geen enkele aandelen van Honor meer in handen. Ook zal het Huawei niets meer met de besluitvoering binnen Honor te maken hebben.

Handelsverbod

De Verenigde Staten hebben eerder dit jaar een verbod opgelegd om handel te drijven met Huawei, uit vrees dat China de apparatuur van Huawei gebruikt om andere landen te bespioneren. Hiervoor is nog geen concreet bewijs.

Licenties

Het is niet volledig onmogelijk om handel te drijven met Huawei. Wanneer een bedrijf een licentie heeft, is dit wel beperkt toegestaan. Zo bleek Qualcomm onlangs een licentie gekregen te hebben om 4G-chips aan Huawei te verkopen.

Toch wordt de toevoer van onderdelen blijkbaar te krap voor Huawei om voldoende telefoons te kunnen maken en voelt het bedrijf zich daarom genoodzaakt om de Honor-tak af te stoten. Daarmee hoopt het bedrijf dat Honor, als het niet meer met Huawei geassocieerd wordt, wel weer aan voldoende onderdelen kan komen.

Waarde

Huawei heeft in de afgelopen zeven jaar gemiddeld 70 miljoen Honor-smartphones per jaar verkocht. Hoeveel geld er bij de verkoop van Honor gemoeid gaat, is niet bekend. Reuters schreef eerder dat Honor zo’n 100 miljard yuan (een kleine 13 miljard euro) waard is.

