IBM voegt machine learning toe aan kwamtumcomputer-sdk

IBM heeft Qiskit Machine Learning uitgebracht. Met de nieuwe module voor de devkit voor kwantumcomputers kunnen ontwikkelaars machine learning-taken uitbesteden aan kwantumcomputers.

Kwantumcomputers bieden een nieuwe manier om de machine learning-modellen toe te passen, schrijft Medium. Quantum machine learning (QML), zoals de techniek genoemd wordt, zou moeten inspelen op de unieke mogelijkheden die kwantumcomputers bieden en betere prestaties moeten bieden dan traditionele machine learning. In theorie kunnen kwantumcomputers immers enorm goed omgaan met enorme hoeveelheden data.

Snelle berekeningen, trage invoer

Bij QML is het echter lastig om de grote datasets die voor machine learning nodig zijn, in de kwantumcomputer te voeren. Als de berekeningen razendsnel gaan, maar het proces in andere opzichten trager is, dan is er onder de streep geen winst. Toch zouden onderzoekers al tot de conclusie zijn gekomen dat kwantumcomputers in theorie met bepaalde taken overweg kunnen die een normale computer niet efficiënt aankan.

Oefenen met Qiskit

We zijn echter nog lang niet zover dat dit ook in de praktijk het geval is. Om ontwikkelaars in machine learning toch alvast wat te laten trainen, heeft IBM een nieuwe module aan Qiskit toegevoegd. Hiermee kunnen ook ontwikkelaars die geen expertise in kwantumcomputers hebben, toch alvast uitproberen hoe het werken met dergelijke computers gaat.

Functies

Een voorbeeld van de functies van Qiskit Machine Learning zijn QuantumKernel, een tool die kernelmatrices voor een dataset in een kwantumframework berekent. Verder bevat de module meerdere implementaties van neurale netwerken voor kwantumcomputers en de algoritmes om die te trainen en gebruiken. Hiermee kunnen ontwikkelaars hun eigen netwerken bouwen en onderhouden.

Tot slot kunnen ontwikkelaars Qiskit Machine Learning gebruiken om hun neurale netwerken direct te integreren met het opensource PyToch-library voor machine learning. Dit is een platform van Facebook dat voornamelijk wordt gebruikt voor beeldherkenning en spraakverwerking.

SDK voor kwantumcomputers

Qiskit is een framework van IBM waarmee ontwikkelaars applicaties voor kwantumcomputers kunnen bouwen. Het systeem is bedoeld om op verschillende kwantumcomputers te kunnen werken, waardoor de ontwikkeling van de systemen algemener wordt. IBM introduceerde onlangs een nieuwe certificatie waarmee ontwikkelaars vaardigheid met Qiskit kunnen aantonen.